Пресс-служба КГА высказалась по поводу полетов в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
«Настоящее указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов. Указание вступает в силу с момента получения и подлежит обязательному исполнению. При изменении ситуации в соответствующем регионе, департаментом авиационной безопасности Авиационной администрации Казахстана будет направлена дополнительная информация», – говорится в сообщении.
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