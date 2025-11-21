На 10-м заседании Национального офиса по приватизации подвели итоги и наметили планы на 2026 год. В рамках подготовки к масштабной приватизации сформирован перечень из 473 субъектов, сообщает rus.baq.kz
Для удобства инвесторов запущена цифровая платформа с полным списком объектов госсобственности. Через неё компании могут подать заявку на интересующие активы и инициировать приватизацию «снизу вверх» — от бизнеса к государству. Исключение составляют объекты, отчуждение которых законом запрещено.
В 2026 году офис проведёт анализ участия государства в ключевых отраслях — IT, деятельности СПК, геологии, нефтесервисе и строительстве. Отдельно изучат свыше 250 компаний, где доля государства менее 50%.
Особый акцент сделают на совместной с госорганами разработке «дорожных карт» по приватизации социальных и стратегических объектов — с проработкой всех этапов и условий передачи.
Напомним, Национальный офис по приватизации создан 28 мая 2024 года указом Президента о либерализации экономики. В его состав входят руководители профильных ведомств, депутаты, представители квазигоссектора и экспертного сообщества.
