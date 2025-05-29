Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах создать в стране пилотную зону под названием CryptoCity. В этом инновационном пространстве криптовалюты смогут использоваться для приобретения товаров, оплаты услуг и других операций.

«Мы инвестируем в человеческий капитал, расширяем возможности для молодых специалистов. Наша первоочередная задача – сократить региональные диспропорции и укрепить средний класс. Именно поэтому мы продолжаем укреплять наш потенциал в ключевых секторах – от цифровых технологий и искусственного интеллекта до чистой энергетики и производств с высокой добавленной стоимостью. Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом. Мы уделяем особое внимание искусственному интеллекту. Наша цель – стать академическим и инновационным хабом, в котором будет действовать ряд филиалов иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок. Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну. Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей».

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