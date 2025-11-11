Казахстан ждет резкая смена погоды: где пройдут ливни и станет прохладнее

С 21 по 23 июля на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые принесут дожди, грозы и усиление ветра.
В отдельных районах ожидаются сильные осадки, возможны град и шквалистый ветер.
На фоне дождей жара начнет постепенно отступать. Дневная температура воздуха на севере и северо-западе страны составит от +20 до +30 градусов, в центральных и восточных регионах — +22…+35 градусов. На юге и юго-востоке также станет прохладнее — воздух прогреется до +27…+35 градусов.
Исключением останется запад Казахстана. Здесь из-за поступления горячих воздушных масс с территории Ирана сохранится сильная жара — от +30 до +42 градусов.
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