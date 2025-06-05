Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз инфляции на ближайшие годы. Согласно докладу председателя регулятора Тимура Сулейменова, в 2025 году инфляция ожидается на уровне 10,5-12,5%, в 2026 году – 9,5-11,5%. Это выше предыдущих оценок, передаёт корреспондент BAQ KZ.

Основные причины пересмотра – рост цен на продовольствие и повышенное давление со стороны внутреннего спроса. Прогноз на 2027 год сохранен: инфляция, как ожидается, замедлится до 5,5-7,5%, что соответствует целевому уровню Национального банка.

«Это отражает наши ожидания постепенного возвращения инфляции к цели по мере усиления дезинфляционного эффекта нашей денежно-кредитной политики, а также ужесточения фискальной политики со стороны правительства. При этом устойчивая компонента инфляции, то есть инфляция за вычетом регулируемых услуг, ГСМ и других волатильных факторов, достигнет целевого уровня в 5% в конце прогнозного горизонта, то есть в 2027 году», – отметил Сулейменов.

Нацбанк также предупредил о возможных рисках для инфляционного прогноза. В их числе: рост регулируемых тарифов, ускорение инфляции в России и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Эти факторы могут усилить инфляционные ожидания и отложить возвращение к целевым показателям.

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