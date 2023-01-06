Казахстанца, подозреваемого в убийстве четырёхлетнего сына, арестовали

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Жителя Актобе арестовали на два месяца по подозрению в убийстве его четырёхлетнего сына Данила Ахунова. Об этом сообщил «31 канал».

40-летнего отца тройняшек Артура Ахунова суд арестовал на два месяца. Его подозревают в убийстве четырёхлетнего сына Данила. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Ему грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы. Подробности жестокого убийства в интересах следствия не разглашают, передает informburo.kz

Эта история перед Новым годом потрясла Казахстан. Тогда Артур Ахунов заявил, что оставил ребенка перед подъездом и он пропал. Позже отец признался полицейским в убийстве. Двух других его малышей поместили в центр поддержки детей «Аяла».

Тройня появилась на свет в 2018 году. Своего жилья у семьи не было, и спустя год скитаний по чужим углам семья распалась. Детей забрали в Дом ребёнка, маму лишили родительских прав. В конце прошлого года появился биологический отец, который заверил, что имеет право воспитывать детей.

Изначально дети носили фамилию матери. Но Артур Ахунов через суд доказал своё отцовство.

«Он фамилию детей поменял на свою, потом обратился к нам в опекунский совет, где подал заявление, предоставил соответствующие документы, что не имеет судимости, что в псих- и наркодиспансерах на учёте не состоит, и ещё была справка-характеристика из отдела полиции», – рассказала руководитель городского отдела образования Меткуль Косымбаева.

Всего месяц назад тройняшек вернули в семью, но по решению опекунского совета они должны были посещать группу дневного пребывания в Доме ребёнка. В последний раз малышей видели 1 декабря, когда им как раз исполнилось четыре года.

«Сотрудники нашего Дома ребёнка обнаружили, что дети были избиты, – сообщила главный врач Дома ребёнка «Умит» Айгуль Бижанова. – Были видны следы как будто бы от палок, множественные кровоподтёки. У всех троих. И у Данила тоже».

О побоях сообщили в инспекцию по делам несовершеннолетних, был составлен акт, и дети подтвердили, что руку на них поднимал папа.

Почему органы опеки не предотвратили трагедию и не забрали детей у отца, чиновники сказать затрудняются. По их словам, здоровью тройняшек был нанесён лёгкий вред, поэтому решили дождаться решения суда, куда передали все материалы.

По словам воспитателей, погибший Данил был очень застенчивым и ласковым ребёнком. У него была задержка речевого и психического развития. Его брат и сестра сейчас находятся в Центре поддержки детей «Аяла».

«Дети чувствуют себя хорошо, с ними работают психологи и социальные педагоги. О трагедии они ничего не знают, иногда спрашивают о своём брате, – сказала директор центра поддержки детей «Аяла» Жанылсын Нургалиева. – Мы направили их на медосмотр в поликлинику, они немного отстают в развитии от своих сверстников. Здесь они будут жить, как в детском доме, у нас созданы все условия».

Теперь детям будут подыскивать патронатную семью. В этом же центре проживала и старшая сестра тройни. У детей разные отцы. Недавно семилетнюю Милану удочерили приёмные родители.