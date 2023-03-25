Казахстанца подозревают в убийстве трех своих детей

Отец задержан по подозрению в убийстве своих трех несовершеннолетних детей.

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Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона г. Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

Начато досудебное производство по ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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