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Казахстанца подозревают в убийстве трех своих детей

Отец задержан по подозрению в убийстве своих трех несовершеннолетних детей.

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Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире дома 27 микрорайона г. Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.

Начато досудебное производство по ст. 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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