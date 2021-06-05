Казахстанцам больше не нужно будет собирать справки при устройстве на работу

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в пилотном режиме тестируют новый сервис, с запуском которого гражданам не нужно будет собирать справки для приема на работу, передает Azattyq Rýhy.

«Есть такие процессы, которые касаются и граждан, и бизнес. Например, прием на работу. Оказывается, наши справки выдаются миллионы раз, за которыми люди приходят в ЦОНы или на eGov», – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на V республиканском форуме предпринимателей по вопросам коррупции.

И чаще всего эти справки граждане получают при приеме на работу. Потому что работодатель просит информацию о несудимости, из психонаркодиспансера.

«Мы до конца года тестируем, сделаем сервис, когда человеку вообще никуда не нужно будет носить эти справки. Работодатель нажмет кнопку о том, что хочет запросить данные на трудоустройство на работу, введет ИИН, кликнет галочку, какую информацию он хочет запросить. Человеку придет SMS (с вопросом – AR) о том, готов ли он предоставить работодателю эти данные в электронном формате. Если он ответит «Ок», то мы выгрузим работодателю эту информацию из баз данных»,– пояснил министр.

Таким образом, хождение гражданина между работодателями и ЦОНами прекратится, пообещал Багдат Мусин.

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