Казахстанцам будет сложнее получить потребительский кредит

По итогам 2021 года объем выданных кредитов физлицам вырос на 86% и составил 8,9 трлн тенге, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 83,6%, или 4,1 трлн тенге.

По мнению экспертов, этот рост связан с возможностью снятия части пенсионных накоплений и популяризацией рассрочек, пишет forbes.kz

В Первом кредитном бюро говорят, что эта тенденция продолжится и в 2022-м.

— В 2021 году был сильный прирост кредитования, и мы считаем, что в 2022 году объемы потребительского кредитования также будут расти. При этом мы понимаем, что доля и распределение по продуктам может измениться внутри беззалоговых кредитов, потому что огромное количество заемщиков берут товары в рассрочку – это тоже кредитная сделка, которую мы учитываем, — говорит генеральный директор ПКБ Руслан Омаров.

По мнению Омарова, в 2022 году на рост сделок повлияет и возможность изъятия казахстанцами части пенсионных накоплений:

— Эти деньги выйдут на рынок при условии, что казахстанцы направят их на погашение ипотечных кредитов либо на приобретение недвижимости.

В 2022 году на количество и объем выданных кредитов может повлиять ужесточение расчета коэффициента долговой нагрузки. Основное предложение финансового регулятора – рассчитывать его только на основании официального дохода заемщика. Сейчас для оформления займа в расчет дохода заемщика берутся и иные источники дохода.

— В большей степени долговая нагрузка будет регулироваться в сегменте беззалоговых кредитов, нежели в залоговом кредитовании, поэтому вполне возможно, что определенная часть займов будет перетекать из сегмента потребительских беззалоговых кредитов в залоговые. А уже в самом сегменте потребительских кредитов будут ужесточения, — говорит исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева.

На рынке кредитования отразится и повышение базовой ставки до 10,25% (напомним, это произошло 24 января 2022). Оно приведет к удорожанию кредитов, но, как считает Руслан Омаров, это не помешает казахстанцам и дальше влезать в долговую яму. А вот что действительно позволит сократить число обращений в банки за кредитом, так это реальное повышение доходов населения.

— Глава государства в 2022 году поставил задачу повысить реальные доходы населения. Если это произойдет, мы сможем говорить, что часть населения сможет сократить использование кредитных ресурсов. Но мы не говорим о том, что казахстанцы полностью откажутся от кредитов, — объясняет Омаров.

На вопрос Forbes.kz о том, повлияют ли на кредитный рынок события января, Омаров отвечает, что снижения кредитования тоже не предвидится, во всяком случае в секторе займов для МСБ.

— В тех городах, где проходили беспорядки, многие бизнесы пострадали, и сейчас им нужно восстанавливаться, наращивать активность, оборотные средства. Откуда они могут взять это? Во-первых, из компенсации от государства. Во-вторых, с помощью кредитования, возможно, льготного. Мы не предполагаем, что будет снижение объемов кредитования у малого и среднего бизнеса, — объясняет собеседник.

На росте закредитованности предпринимателей скажется и появление новых банковских продуктов для ИП.

— Два года назад стало понятно, что многие ИП берут займы на развитие бизнеса как физлица. Ведь чтобы ИП получить кредит, нужно собрать огромное количество документов. А физическое лицо может получить такой же кредит без залога, без подтверждения дохода, — рассказывает Руслан Омаров. — Этим и воспользовались индивидуальные предприниматели. Теперь же финансовые организации начали предоставлять кредиты целенаправленно для ИП. Уже появились такие продукты, как автокредитование для ИП без залога или приобретение недвижимости для ИП и прочие, по более упрощенным процедурам, но не таким, как для юридических лиц.

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