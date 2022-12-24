Казахстанцам будут приходить SMS о перечислении на их счета пенсий, пособий и соцвыплат

Казахстанцы будут получать SMS о перечислении им пенсий, пособий и социальных выплат, сообщает пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».

Раньше граждане получали SMS только о назначении пенсий, пособий и социальных выплат. Теперь казахстанцам будут направлять два уведомления: о назначении и о перечислении выплат, передает informburo.kz

В тексте первого сообщения клиентам поступит уведомление: «Принято решение о назначении пенсии и пособия. Уведомление о перечислении денежных средств на ваш банковский счёт будет направлено дополнительно».

Во втором же сообщении будет написано: «На ваш банковский счёт перечислены денежные средства (наименование выплаты)».

«Госкорпорация работает над повышением уровня удовлетворённости граждан. Теперь услугополучателям не придётся звонить или приходить в ЦОН, чтобы узнать дату перечисления социальных выплат», – сказал зампредседателя правления «Правительства для граждан» Асхат Ибраев.

По его данным, казахстанцы всё реже обращаются для назначения социальных выплат в ЦОН и подают заявления через другие источники, такие как портал электронного правительства, приложения банков, композитные услуги, а также проактивным способом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.