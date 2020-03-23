Казахстанцам будут выплачивать пособия во время ЧП

Касым-Жомарт Токаев поручил выплатить казахстанцам пособия на время ЧП, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По предварительным расчетам, текущая ситуация отрицательно повлияла на финансовое состояние около 500 тысяч горожан.

«Поэтому на период действия чрезвычайного положения поручаю начать осуществлять ежемесячные выплаты лицам, лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге).

В совокупности на данную помощь могут рассчитывать не менее 1,5 миллиона наших сограждан.

При необходимости мы имеем все резервы для увеличения сумм, охвата и расширения видов поддержки», — сказал он.

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