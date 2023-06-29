Казахстанцам дадут больше прав управлять своими пенсионными накоплениями

С 1 июля в Казахстане вступает в действие Социальный кодекс. 27 июня на заседании правительства заместитель премьер-министра — министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала об основных новеллах этого документа, передает Tengrinews.kz.

По информации министра, в проект Соцкодекса вносятся изменения, касающиеся расширения прав вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда по управлению своими пенсионными активами.

«Теперь граждане могут тратить пенсионные накопления, превышающие установленный порог достаточности, только на лечение и приобретение жилья. Вкладчикам также предоставляется право передать не более 50 процентов пенсионных накоплений компаниям по управлению активами», — сообщила Тамара Дуйсенова в ходе заседания правительства. Напомним, в апреле этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Социальный кодекс. В нем отражены семь основных направлений по социальной поддержке казахстанцев, мерам содействия занятости и пенсионному обеспечению: — социальная поддержка лиц (семей), имеющих детей;

— меры содействия занятости населения;

— адресная социальная помощь семьям, проживающим ниже черты бедности;

— специальные социальные услуги;

— социальная защита лиц с инвалидностью;

— пенсионное обеспечение;

— социальная поддержка отдельных категорий граждан, в том числе потерявших кормильца.

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