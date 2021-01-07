Казахстанцам дали советы по снятию пенсионных накоплений

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Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова озвучила несколько советов для казахстанцев по снятию пенсионных накоплений на жилье и лечение. Части населения она посоветовала не торопиться с использованием пенсионных, передает Tengrinews.kz.
«Ограничений по времени (для снятия пенсионных накоплений из ЕНПФ. — Прим.) нет. Поэтому не надо, когда 8 января, как мы планируем, откроем портал, всем бежать туда и подавать заявки. Это же не сапоги покупать. Это решение жилищных вопросов. Нужно подойти взвешенно», — сообщила Ибрагимова во время трансляции на своей странице в Facebook.
Тем, кто планирует снять пенсионные средства, глава банка советует подать заявление позже, тогда сумма, доступная к изъятию, будет больше.
«Я понимаю тех, кто платит ипотеку и хочет побыстрее подать заявление, чтобы лишние проценты не накручивались. Их — да. А те, кто будет использовать пенсионные накопления, им, наоборот, выгоднее подать заявление позже, тогда у них сумма, доступная к изъятию, будет больше. Мы будем работать до конца года. Первого января следующего года опубликуют новые коэффициенты достаточности, и эта программа, насколько я понимаю, по закону будет действовать всегда. Поэтому подсчитайте, сделайте расчет, сядьте семьей, посмотрите, сколько у братьев, сестер, сколько у родителей, и уже взвешенно примите решение.
Прием заявок на досрочное снятие пенсионных может начаться 8 января.
2 января Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, позволяющий гражданам досрочно снимать пенсионные накопления.
В январе 2021 года «Отбасы банк» запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений, где казахстанцы смогут оставить свои заявки.
По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, пользователю достаточно будет иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) и цель, на которую он хочет потратить свои пенсионные накопления.
Правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники, брат, сестра смогут переуступить свою часть накоплений в пользу лица, которое будет получателем выгоды.
После подписания закона Главой государства должны быть приняты два приказа профильных госорганов — Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения.
Правительство должно определить уполномоченного оператора и методику расчета порога достаточности.
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