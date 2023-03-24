Казахстанцам дали возможность использовать часть пенсионных денег по-другому

Казахстанцам хотят разрешить передавать до 50% от суммы пенсионных накоплений частным компаниям. Таким образом у вкладчиков появится возможность самостоятельно распоряжаться накоплениями.

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Проблема достойных пенсионных выплат сегодня остается одной из актуальных не только для Казахстана, но и для мира, сообщает lsm.kz.

По данным ООН, количество людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире увеличится более чем в два раза – с 761 млн в 2021 году до 1,6 млрд в 2050 году. И в этих условиях для любого правительства важно, чтобы система смогла обеспечить качественные выплаты населению.

Для того чтобы оценить, как обстоит дело с пенсией у казахстанцев, рассмотрим примеры разных стран.

Франция

В этой стране возраст выхода на пенсию повысили с 62 до 64 лет. Пенсионная система состоит из базовой и дополнительной, причем последняя рассчитывается в баллах.

Размер выплат на старость составляет 50% от средней зарплаты. Однако он может меняться в зависимости от стажа работы, декретного отпуска и других факторов.

Помимо этого, существует пособие «по солидарности». Оно предназначено для тех, у кого размер пенсии не превышает минимального уровня.

Средний размер пенсии во Франции – около 1,4 тыс. евро (693,3 тыс. тенге).

США

Возраст выхода на пенсию – 65 лет. При этом для американцев, родившихся после 1954 года, он увеличивается с каждым годом, но не превышает 67 лет. А пенсионная система представлена в виде государственной и частной.

Средняя сумма ежемесячного пособия по старости в США составляет свыше $1,8 тыс. (832,8 тыс. тенге).

Россия

К 2028 году максимальный возраст выхода на пенсию у женщин достигнет 60 лет, у мужчин – 65 лет. Тариф страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию равен 22%.

Здесь существует государственная, страховая и накопительная пенсия. Самая распространенная – страховая, которая выдается по старости, инвалидности и в случае потери кормильца.

Согласно Минтруда РФ, в январе 2023 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составила 21,8 тыс. рублей (135,1 тыс. тенге).

Кыргызстан

Мужское население страны выходит на пенсию в 63 года, женщины – в 58 лет. Пенсионная система страны не сильно отличается от российской, но здесь также присутствует добровольная, основанная на взносах работников.

По расчетам Соцфонда КР, средний размер пенсии – более 8 тыс. сомов (около 42,9 тыс. тенге).

Казахстан

Для мужчин пенсионный возраст наступает в 63 года. Тогда как для женщин он зафиксирован на уровне 61 года. Напомним, в прошлом году в стране его заморозили на пять лет.

Казахстанская система состоит из базовой и солидарной пенсии. Накопления казахстанцев хранятся в ЕНПФ. Определенная часть передана в управление инвестиционным компаниям.

На 1 января этого года средний размер пенсии составил 108 761 тенге. Из него размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, а базовой – 33 811 тенге.

В ЕПНФ уже накоплено более 15 трлн тенге, которыми управляет Нацбанк. Согласно открытым данным ЕНПФ, в разрезе стран структура пенсионного портфеля в основном сосредоточена в ценных бумагах Казахстана (порядка 70% от активов), США (12,76%), Мексики (0,88%) и Колумбии (0,56%).

Из ЕНПФ деньги можно перевести в частную компанию. При этом сумма не должна превышать размера порога минимальной достаточности, рассчитываемого ежегодно.

Также данная возможность доступна тем, кто уже оформил себе пенсионный аннуитет и имеет другие сбережения.

К примеру, у 30-летнего казахстанца на пенсионном счету накоплено 6 млн тенге. Поскольку минимальный порог достаточности для него 4,58 млн тенге, он может излишек в размере 1,4 млн тенге передать в управляющую компанию.

Казахстанцы уже доверили 9,5 млрд тенге своих накоплений управляющим компаниям.

Если рассмотреть явного лидера по привлечению пенсионных денег, то им является Jusan Invest. Компания управляет накоплениями на 4,29 млрд тенге.

Также финорганизация занимает первое место по количеству заявок на передачу пенсионных сбережений в частное управление (3,6 тыс. заявок). По данным ЕНПФ за январь, начисленный инвестдоход Jusan Invest составил 106,19 млн тенге, а доходность активов – 2,40%.

Компания инвестирует накопления казахстанцев в сбалансированный по классу активов, индустриям, странам, валютам и рискам портфель. Чтобы избежать рисков от ослабления тенге, до 50% активов размещается в иностранной валюте. Целевой инвестдоход Jusan Invest равен 13% годовых.

Пенсионный рынок Казахстана постоянно меняется. С этого года населению хотят разрешить распоряжаться половиной пенсионных накоплений. Законопроект находится на подписи у президента. Таким образом, у вкладчиков появилась возможность диверсифицировать свои пенсионные деньги и часть переводить в частные компании с хорошей инвестиционной доходностью.

В результате население получает возможность не только взять на себя ответственность за свою будущую старость, но и при грамотном подходе увеличить свои накопления.

Источник: ЕНПФ

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