В мае банки будут «драться» за каждого клиента. Заполучив же его, станут «холить» и «лелеять», а также предлагать ему все самое лучшее, передает inbusiness.kz.
По данным Национального банка, двадцать лет назад, в 2005 году, самая высокая процентная ставка, предлагаемая банками по депозитам физлиц, составляла 9,9%.
Десять лет назад, в 2015 году, решением совета директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов (протокол № 7) банкам второго уровня было запрещено превышать максимальную ставку вознаграждения по депозитам физлиц более 14% годовых.
В настоящее время несколько коммерческих банков уже повысили максимальную ставку по депозитам до 18,5%. И это – не предел!
Если ввести эти данные в «депозитный калькулятор» любого банка и посчитать, то получится наинтереснейший результат. К примеру, гражданин, положивший свои сбережения в размере 20 миллионов тенге (максимальная сумма, гарантированная фондом) на депозит под 18,5%, в течение 1 года получит 3 миллиона 700 тысяч тенге вознаграждения.
Иными словами, казахстанцы могут заработать такую сумму денег лежа на диване и ничего не делая. Пока вы спите – деньги капают на ваш счет. За вас в поте лица работают сотрудники банка.
Банкирам придется еще усерднее трудиться, чтобы обеспечить вам больше прибыли. Ведь конкуренция и соперничество между банками все более усиливается. А вы, как «самое строгое жюри», не спеша выберете лучшего из них.
Вероятно, это только начало, поскольку с марта этого года фонд снял ограничения на максимальный размер вознаграждений банков.
По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), банки этой возможностью активно пользуются и продолжают повышать ставки по депозитам. Достижения быстро обесцениваются, а впереди маячит уже новая планка в 19-20% годовых.
Кстати, российские банки давно преодолели этот порог. Альфа-Банк, ПСБ и другие крупные банки завлекают новых клиентов вкладами со ставкой более 30%.
В Казахстане процентные ставки выросли в основном в сегменте сберегательных и срочных депозитов.
«КФГД связывает это с продолжающейся трансмиссией денежно-кредитной политики Национального банка на депозитный рынок. Кроме того, переход КФГД от директивного установления потолка ставок для менее чем хорошо капитализированных банков к рыночному регулированию с марта 2025 года также способствует разумному повышению ставок данной категорией банков», – объяснили эксперты фонда.
Преимущественно повышение ставок произошло в сегменте несрочных депозитов: сразу 6 банков пересмотрели ставку вознаграждения по депозитам в сторону повышения.
Средняя ставка в апреле 2025 года составила 15,1% по сравнению с 14,7% в марте 2025 года.
«По сберегательным депозитам банки всегда предлагали наиболее конкурентные ставки. Однако даже по ним три банка повысили ставку в диапазоне от 0,1 п.п. до 1,0 п.п. на короткие сроки 3 и 6 месяцев. И только один банк на сроке 12 месяцев, напротив, снизил ставку на 0,6 п.п.», – сообщили в КФГД.
В свою очередь и Национальный банк продолжает стимулировать рост процентных ставок по депозитам. 7 марта текущего года НБРК резко повысил базовую ставку с 15,25% до 16,5%. Похоже, что наш центральный банк и не думает ее снижать. 11 апреля было принято решение оставить базовую ставку на уровне 16,5%.
Эксперты прогнозируют, что в будущем этот показатель может возрасти в связи с дальнейшим ухудшением финансово-экономической ситуации в стране, ускорением инфляции и усугублением бюджетного кризиса. У северного соседа, к примеру, ключевая ставка достигла уровня 21% годовых.
Следующее решение по базовой ставке Нацбанк Казахстана планирует принять через 2 месяца, в июне 2025 года. Если ставка действительно повысится, то процентные вознаграждения по депозитам также «взлетят» до небес и над вкладчиками прольется денежный дождь.
На этом фоне банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам:
- 6 банков – по несрочным депозитам;
- 1 банк – по срочным депозитам с правом пополнения;
- 2 банка – по сберегательным депозитам с правом пополнения;
- 2 банка – по сберегательным депозитам без права пополнения
Таким образом, в апреле 11 банков повысили ставки вознаграждения и энергично вступили в борьбу за клиентов. В марте их было девять, и только один банк снизил ставку, предлагаемую по одному из своих депозитных продуктов: по сберегательному депозиту без права пополнения.
Итак, по ставкам вознаграждения более высокого уровня достигли следующие банки:
- Freedom (депозит «Капитал») – ГЭСВ 18,5%.
- Home Credit Bank (депозит «Сберегательный акционный») – ГЭСВ 18,5%.
- Altyn («Резерв») – ГЭСВ 18,5%.
- РБК («SAFE») – ГЭСВ 18,3%.
- Евразийский банк («TURBO Deposit») – ГЭСВ 18,2%.
- Halyk Bank («Максимальный») – ГЭСВ 18%.
- Kaspi.kz (новый накопительный депозит) – ГЭСВ 18%.
- Bereke банк (депозит «Салем» только для новых клиентов) – ГЭСВ 18%.
Остальные банки в основном также повысили ставки по депозитам до уровней 16-17,8%.
Следует отметить, что данная публикация не является рекламой или консультацией и преследует только цель информирования читателя. Поэтому, прежде чем открыть депозит, стоит посетить официальный сайт каждого банка или обратиться в их Call-центр, чтобы узнать, как изменились процентные ставки и другие условия по вкладам.
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