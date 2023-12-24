Казахстанцам хотят дать возможность покупать авто и жилье в лизинг

В Ассоциации финансистов Казахстана не исключают появления первых лизинговых услуг для физических лиц уже в новом году. Об этом LS сообщил директор по работе с государственными органами АФК Бекжан Отарбаев.

Рассказывая об ожидаемых изменениях на рынке лизинга, Отарбаев отметил, что АФК направила свои предложения по лизингу розницы в министерство нацэкономики и институт парламентаризма.

«Это предоставление населению жилья и автотранспорта в лизинг. Поправки обсуждаются в мажилисе. Возможно, в 2024 году появятся первые розничные продукты лизинговых компаний», – подчеркнул спикер.

Помимо этого, со следующего года будет формироваться статистика по данному рынку. Это предложение также было инициировано ассоциацией в апреле текущего года.

Как рассказал Отарбаев, из-за имеющегося спроса предпринимателей на приобретение либо обновление основных фондов наблюдается острая потребность в привлечении ресурсов лизинговыми компаниями. Для решения этой проблемы АФК выступила площадкой для обсуждения вопроса о фондировании между фондом развития промышленности и лизинговыми организациями. По его словам, в настоящее время ФРП проводит работу по этому вопросу.

«Кроме того, частные лизинговые компании отмечают эффективность программ Аграрной кредитной корпорации и «Даму». В связи с этим ассоциация прорабатывает вопрос об увеличении лимитов финансирования по этим программам», – добавил он.

Анализируя ситуацию на данном рынке, собеседник LS отметил, что финансовый лизинг преимущественно развивается в строительстве, логистике, транспортных услугах, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и т.д.

«Частные лизинговые организации отмечают, что ряд отраслевых госпрограмм (национальных проектов и концепций) предусматривают механизмы лизингового финансирования исключительно через квазигосударственные институты (Фонд развития промышленности и «КазАгроФинанс»). Поэтому общая доля двух госинститутов на этом рынке занимает более 95%», – подчеркнул Отарбаев.

В качестве примера он привел редакцию постановления правительства от 2 сентября 2021 года №604. По его словам, данный документ позволяет всем лизинговым компаниям участвовать в программе финансирования субъектов АПК, приобретающих в лизинг новую технику отечественного производства. При этом на сегодня денежную поддержку в рамках этой программы получил только «КазАгроФинанс».

«АФК провела ревизию семи программных документов, предусматривающих лизинговое финансирование. Предложения, ориентированные на развитие добросовестной конкуренции на рынке лизинговых услуг, направлены в администрацию президента и нацхолдинг «Байтерек», – резюмировал он.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.