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Казахстанцам хотят добавить новый налог

Фотография для новости Казахстанцам хотят добавить новый налог

pixabay.com

Казахстанцев, которые покупают товары с зарубежных онлайн-площадок, хотят обложить налогами. В министерстве национальной экономики рассказали LS подробности.

В ответе на запрос редакции сообщается, что товары, приобретаемые физлицами из третьих стран на зарубежных интернет-площадках, выведены в отдельную категорию – «товары электронной торговли».

Также введен новый институт – оператор электронной торговли. Отмечается, что это юрлицо, которое будет осуществлять все функции по сопровождению товаров электронной торговли. И декларирование покупаемой продукции будет осуществляться данным оператором электронной торговли либо непосредственно самим покупателем, по его выбору.

А после вступления в силу предлагаемой нормы декларированию будет подлежать весь объем товаров электронной торговли.

На текущий момент на площадке Евразийской экономической комиссии обсуждаются следующие вопросы:

  • о размере единой ставки в отношении товаров электронной торговли;
  • о возможности установления порога беспошлинного ввоза;
  • о перечне категорий товаров, которые не относятся к товарам электронной торговли.

«Проведение расчета дополнительных поступлений в бюджет не представляется возможным в связи с тем, что вопросы об установлении единой ставки в отношении товаров электронной торговли находятся на стадии обсуждения», – подчеркнули в МНЭ.

Вместе с тем сообщается, что на сегодняшний день товары, приобретаемые физлицами на зарубежных интернет-площадках, также проходят таможенную очистку как товары для личного пользования.

В соответствии с этим нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляют 200 евро и 31 кг. Однако при превышении порога ставка совокупного таможенного платежа установлена в размере 15% от стоимости товаров.

В пределах норм порога беспошлинного ввоза данная категория товаров не подлежит таможенному декларированию.

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