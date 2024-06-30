Казахстанцам хотят добавить новый налог

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Казахстанцев, которые покупают товары с зарубежных онлайн-площадок, хотят обложить налогами. В министерстве национальной экономики рассказали LS подробности.
В ответе на запрос редакции сообщается, что товары, приобретаемые физлицами из третьих стран на зарубежных интернет-площадках, выведены в отдельную категорию – «товары электронной торговли».
Также введен новый институт – оператор электронной торговли. Отмечается, что это юрлицо, которое будет осуществлять все функции по сопровождению товаров электронной торговли. И декларирование покупаемой продукции будет осуществляться данным оператором электронной торговли либо непосредственно самим покупателем, по его выбору.
А после вступления в силу предлагаемой нормы декларированию будет подлежать весь объем товаров электронной торговли.
На текущий момент на площадке Евразийской экономической комиссии обсуждаются следующие вопросы:
- о размере единой ставки в отношении товаров электронной торговли;
- о возможности установления порога беспошлинного ввоза;
- о перечне категорий товаров, которые не относятся к товарам электронной торговли.
«Проведение расчета дополнительных поступлений в бюджет не представляется возможным в связи с тем, что вопросы об установлении единой ставки в отношении товаров электронной торговли находятся на стадии обсуждения», – подчеркнули в МНЭ.
Вместе с тем сообщается, что на сегодняшний день товары, приобретаемые физлицами на зарубежных интернет-площадках, также проходят таможенную очистку как товары для личного пользования.
В соответствии с этим нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляют 200 евро и 31 кг. Однако при превышении порога ставка совокупного таможенного платежа установлена в размере 15% от стоимости товаров.
В пределах норм порога беспошлинного ввоза данная категория товаров не подлежит таможенному декларированию.