Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте.

Казахстанцев намерены привлекать к общественным работам за выброс мусора в неположенном месте, передает Tengrinews.kz.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» опубликован на сайте «Открытые НПА». Согласно статье 24 Конституции Казахстана принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения.

«В настоящее время действующее законодательство предусматривает применение общественных работ в рамках статьи 43 Уголовного кодекса РК. Учитывая, что статья 24 Конституции допускает применение принудительного труда по административным правонарушениям, теперь необходимо в рамках административных дел также применять общественные работы», — говорится в опубликованном документе.

Как говорится в документе, если человек совершит мелкое хулиганство либо выбросит мусор в неположенном месте, можно будет применить вместо штрафа в несколько МРП общественные работы для такого правонарушителя.