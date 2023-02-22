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Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте

Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте.

Казахстанцев намерены привлекать к общественным работам за выброс мусора в неположенном месте, передает Tengrinews.kz.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях» опубликован на сайте «Открытые НПА». Согласно статье 24 Конституции Казахстана принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения.

«В настоящее время действующее законодательство предусматривает применение общественных работ в рамках статьи 43 Уголовного кодекса РК. Учитывая, что статья 24 Конституции допускает применение принудительного труда по административным правонарушениям, теперь необходимо в рамках административных дел также применять общественные работы», — говорится в опубликованном документе.

Как говорится в документе, если человек совершит мелкое хулиганство либо выбросит мусор в неположенном месте, можно будет применить вместо штрафа в несколько МРП общественные работы для такого правонарушителя.

Кроме того, имеют место случаи неплатежеспособности лиц, привлекаемых к административной ответственности. Таким образом, применение общественных работ будет оказывать хорошее воспитательное и превентивное воздействие на правонарушителя, особенно в отношении лиц, посягающих на нарушение общественного порядка», — говорится в документе.

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