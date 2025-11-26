Правительство одобрило план по повышению доходов населения, передает LS.

Министр нацэкономики Серик Жумангарин представил проект Программы совместных действий правительства, Нацбанка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.

«Приоритетом программы является повышение реальных доходов населения за счет обеспечения качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК. Продолжится реализация 17 крупных проектов высокого передела в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК. В 2026-2028 годах экономика будет расти в среднем на уровне не ниже 5% в год», – сообщил он.

Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала, пояснил министр. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы.

«В период действия моратория на повышение комтарифов проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Ежегодный вклад в инфляцию тарифов на услуги субъектов естественных монополий не превысит 1%. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно в увязке с таргетируемым уровнем инфляции. Для уязвимых слоев населения сохранится механизм оказания жилищной помощи с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям», – продолжил С. Жумангарин.

В 2026-2028 годах на модернизацию инфраструктуры ЖКХ планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для ремонта 30 тыс. км инженерных сетей.

«Для сдерживания инфляции со стороны правительства будут усилены меры по следующим ключевым направлениям: насыщение рынка продукцией, развитие инфраструктуры хранения и доставки до потребителя, регулирование ценообразования и антимонопольное регулирование. Кроме того, будут приняты меры по повышению прозрачности ценообразования на маркетплейсах, включая раскрытие информации о вознаграждениях, комиссиях и иных платежах, входящих в стоимость товаров. Будут выработаны подходы к оптимизации уровня комиссий торговых площадок и посредников с целью формирования справедливых условий для продавцов и покупателей», – отметил он.

Для защиты прав потребителей будет внедрена практика двойных цен на маркетплейсах – при оплате в рассрочку и без рассрочки, добавил глава ведомства.

Особое внимание, по его словам, будет уделено реализации программы «Заказ на инвестиции». Она будет применяться в развитии производств, прежде всего товаров «экономики простых вещей» для снижения и утилизации инфляции.

«В приоритетных отраслях для инвестиционных проектов стоимостью свыше 29,5 млрд тенге будут заключаться соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства в течение 25 лет. Для привлечения иностранных инвестиций также будет использован потенциал МФЦА. В разработку и реализацию проектов ГЧП особой значимости будут привлекаться МФО. В результате доля инвестиций в основной капитал в 2028 году увеличится до 21% к ВВП», – продолжил С. Жумангарин.

Дефицит бюджета планируется сократить в 2028 году до 0,9% к ВВП, а ненефтяной дефицит – до 2,7% к ВВП. Госдолг будет поддерживаться на стабильном уровне к ВВП – не выше 26%.

В 2027-2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы. В 2026-2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год.

«В текущем году завершается реализация комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. Сформирован новый перечень гособъектов, предлагаемых к дальнейшей оптимизации. В него вошли порядка 500 компаний с балансовой стоимостью более 2 трлн тенге. Оптимизация будет осуществлена в три этапа. Кроме того, планируется вывод на IPO/SPO акций АО «Казахтелеком» и Qazaq Green Power PLC. Главным результатом от реализации программы должен стать рост реальных доходов населения. В целом реализация программы позволит повысить устойчивость экономики, укрепить финансовую стабильность и создать условия для стабильного и качественного роста в среднесрочной перспективе», – считает он.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что основной целью программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%.

При этом он поручил усилить работу по контролю и снижению уровня инфляции, а также минимизации влияния внешних факторов на рост цен.

«Необходимо обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов. Для стабильности цен на продовольственные товары министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности повысить обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией. Активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договоры, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности. Приоритетом должно стать наращивание производства продуктов питания, особенно тех, по которым сегодня наблюдается высокая импортозависимость», – сообщил премьер.

В рамках проводимой диверсификации экономики важно сосредоточить усилия на активном развитии несырьевого экспорта и расширении рынков сбыта, добавил он.

«Необходимо увеличить количество инструментов поддержки отечественных экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью. Это финансовые, институциональные меры, логистика, продвижение отечественных товаров за рубежом и на международных электронных площадках. Вовлечение капиталов банков второго уровня в кредитование реального сектора придаст значительный импульс развитию отечественной экономики. Совместными усилиями необходимо выработать дополнительные действенные финансовые инструменты, упростить и оцифровать весь процесс кредитования бизнеса», – считает О. Бектенов.

При этом госхолдинг «Байтерек» как институт развития должен стать не просто оператором проектов, а инициатором новых направлений роста, способным формировать рыночный спрос и создавать совместные предприятия, подчеркнул он.

Отметим, что правительство одобрило представленный проект программы.

