Казахстанцам хватает денег только на базовые потребности

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85% доходов казахстанцев уходят на основные потребительские нужды, передает LS.
Доход одного жителя страны за 2023 год составил чуть более 1,1 млн тенге, или 96,8 тыс. тенге в месяц. Это на 20,5% больше, чем за 2022 год, сообщает Бюро нацстатистики.
Большая часть денег поступала от трудовой деятельности – 865,8 тыс. тенге в год. Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.
В то же время расходы у одного жителя страны составляли почти 1,1 млн тенге в год (+15,2%), или 89,4 тыс. тенге в месяц.
Основная доля трат приходилась на потребление – 988,4 тыс. тенге в год, или 85,1% от всех доходов.
На еду казахстанцы тратят в среднем 550,7 тыс. тенге в год, непродовольственные товары – 248,7 тыс. тенге, платные услуги – 188,9 тыс. тенге.
Погашения кредитов и выплаты по долгу составили 62,5 тыс. тенге в год, алименты – 20,1 тыс. тенге, налоги – 1,9 тыс. тенге.