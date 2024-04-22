Казахстанцам хватает денег только на базовые потребности

85% доходов казахстанцев уходят на основные потребительские нужды, передает LS.

Доход одного жителя страны за 2023 год составил чуть более 1,1 млн тенге, или 96,8 тыс. тенге в месяц. Это на 20,5% больше, чем за 2022 год, сообщает Бюро нацстатистики.

Большая часть денег поступала от трудовой деятельности – 865,8 тыс. тенге в год. Также казахстанцы получали пенсии, пособия, материальную помощь и т.д.

В то же время расходы у одного жителя страны составляли почти 1,1 млн тенге в год (+15,2%), или 89,4 тыс. тенге в месяц.

Основная доля трат приходилась на потребление – 988,4 тыс. тенге в год, или 85,1% от всех доходов.

На еду казахстанцы тратят в среднем 550,7 тыс. тенге в год, непродовольственные товары – 248,7 тыс. тенге, платные услуги – 188,9 тыс. тенге.

Погашения кредитов и выплаты по долгу составили 62,5 тыс. тенге в год, алименты – 20,1 тыс. тенге, налоги – 1,9 тыс. тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.