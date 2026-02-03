Казахстанцы, достигшие 18-летнего возраста, могут сразу распоряжаться средствами, начисленными им в рамках программы «Нацфонд – детям». За три года действия инициативы на счетах участников накопилось по 370,56 доллара, сообщили в пресс-службе Отбасы банка.

Полученные средства разрешено использовать по двум направлениям — для улучшения жилищных условий или оплаты образования. Подать заявку можно онлайн через платформу Отбасы банка.

В финансовом институте напомнили, что значительная часть казахстанцев пока не воспользовалась накоплениями, сформированными за счёт инвестиционного дохода Национального фонда.

«Эти деньги находятся на счетах в ЕНПФ, однако доход на них не начисляется. Если средства не будут использованы в течение 10 лет, они автоматически перейдут на пенсионный счёт вкладчика», — пояснили в банке.

В сфере образования чаще всего средства из Нацфонда направляют на оплату обучения в казахстанских учебных заведениях, пополнение образовательного депозита Aqyl, а также на частичное погашение образовательных кредитов.

Если необходимости оплачивать обучение нет, накопления из Национального фонда можно перевести на депозит в Отбасы банке — в этом случае они начнут приносить дополнительный доход.

«Даже небольшие суммы работают на вкладчика: начисляется вознаграждение банка в размере 2%, а также государственная премия — 20% (но не более 200 МРП). ГЭСВ по депозиту достигает 14% годовых с учётом госпремии. Наличие депозита позволяет молодым вкладчикам приобрести жильё с минимальными затратами, а при регулярных накоплениях — гарантированно получить заём по ставке от 3,5% до 8,5% годовых», — отметили в Отбасы банке.

Именно этим вариантом чаще всего пользуются 18-летние казахстанцы: обработано 112 818 заявок на пополнение вкладов средствами из Нацфонда. Кроме того, эти деньги можно направить на первоначальный взнос при покупке жилья в кредит либо использовать при полной оплате квартиры.

Проверить начисления можно через мобильное приложение eGov mobile, приложения отдельных банков второго уровня, а также на сайте ЕНПФ.

Прокуренный зал: жительница Костаная пожаловалась на табачный дым на детском спектакле Жительница Костаная Анна Рахманова пожаловалась на сильный запах табачного дыма во время детского спектакля в...

Инвестиции Костаная: почему городу мешает энергодефицит и нехватка земли Минувший год для Костаная, по данным экономистов городского акимата, выдался продуктивным. Об этом свидетельствуют ключевые...

Кондиционеры и искусственный интеллект: какие автобусы хотят видеть в Костанае Власти города планируют провести открытый конкурс среди перевозчиков с возможностью участия компаний со всей страны....