USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Казахстанцам исполнилось 18? Вот как забрать деньги из Нацфонда

— Вчера, 19:00
Изображение для новости: Казахстанцам исполнилось 18? Вот как забрать деньги из Нацфонда

Фото Н.Луговской/alau.kz

Казахстанцы, достигшие 18-летнего возраста, могут сразу распоряжаться средствами, начисленными им в рамках программы «Нацфонд – детям». За три года действия инициативы на счетах участников накопилось по 370,56 доллара, сообщили в пресс-службе Отбасы банка.

Полученные средства разрешено использовать по двум направлениям — для улучшения жилищных условий или оплаты образования. Подать заявку можно онлайн через платформу Отбасы банка.

В финансовом институте напомнили, что значительная часть казахстанцев пока не воспользовалась накоплениями, сформированными за счёт инвестиционного дохода Национального фонда.

«Эти деньги находятся на счетах в ЕНПФ, однако доход на них не начисляется. Если средства не будут использованы в течение 10 лет, они автоматически перейдут на пенсионный счёт вкладчика», — пояснили в банке.

В сфере образования чаще всего средства из Нацфонда направляют на оплату обучения в казахстанских учебных заведениях, пополнение образовательного депозита Aqyl, а также на частичное погашение образовательных кредитов.

Если необходимости оплачивать обучение нет, накопления из Национального фонда можно перевести на депозит в Отбасы банке — в этом случае они начнут приносить дополнительный доход.

«Даже небольшие суммы работают на вкладчика: начисляется вознаграждение банка в размере 2%, а также государственная премия — 20% (но не более 200 МРП). ГЭСВ по депозиту достигает 14% годовых с учётом госпремии. Наличие депозита позволяет молодым вкладчикам приобрести жильё с минимальными затратами, а при регулярных накоплениях — гарантированно получить заём по ставке от 3,5% до 8,5% годовых», — отметили в Отбасы банке.

Именно этим вариантом чаще всего пользуются 18-летние казахстанцы: обработано 112 818 заявок на пополнение вкладов средствами из Нацфонда. Кроме того, эти деньги можно направить на первоначальный взнос при покупке жилья в кредит либо использовать при полной оплате квартиры.

Проверить начисления можно через мобильное приложение eGov mobile, приложения отдельных банков второго уровня, а также на сайте ЕНПФ.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.