АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ») обратилось к казахстанцам с хорошей новостью касательно подключения газа, сообщает Zakon.kz.

Из разосланного 19 декабря 2024 года релиза следует, что теперь казахстанцы могут подать заявку на подключение к газу через приложение eGov Mobile.

«Владельцы частных домов и объектов недвижимости могут получить технические условия на подключение к природному газу онлайн в приложении eGov Mobile. Услуга доступна потребителям АО «QazaqGaz Aimaq» и предоставляется физическим лицам бесплатно», сообщает пресс-служба АО «НИТ».

Технические условия на подключение к газу – это документ, который подтверждает возможность подключения объекта к газораспределительной системе.

«Воспользоваться услугой может владелец имущества. Для этого пользователю необходимо заполнить все обязательные поля формы, которая отображается в приложении, и подтвердить сведения о зарегистрированных правах на имущество», — отмечает пресс-служба АО «НИТ».

Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:

авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Услуги» – «Недвижимость и ЖКХ» – «Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям»;

указать тип объекта и выбрать имущество для подключения;

прикрепить технический паспорт объекта;

указать вид технического условия, причину подключения к системам газоснабжения и расход газа;

выбрать и добавить вид газового оборудования, указать количество и нажать «Продолжить»;

подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID

«В случае корректного заполнения заявления результатом услуги является выдача технических условий, которые предоставляются газораспределительной организацией – АО «QazaqGaz Aimaq», либо мотивированный отказ», сообщили в пресс-службе АО «НИТ»

Согласно действующему законодательству в сфере естественных монополий, отказ в выдаче технических условий допускается в случаях:

отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей АО «QazaqGaz Aimaq», необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;

отсутствия сетей АО «QazaqGaz Aimaq» или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.

Сроки оказания услуги зависят от сложности объекта: для технически несложных объектов – 5 рабочих дней, для сложных – 10 рабочих дней.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.