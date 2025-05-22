За январь–апрель 2025 года территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК обеспечили защиту прав граждан на сумму 690,5 млн тенге. Это результат системной и адресной работы, включая 34 резонансных дела, в которых восстановлены интересы 122 потребителей на сумму 461,9 млн тенге.

Среди них — случаи, где сумма возврата превышала 5 млн тенге. В Алматы департамент оказал юридическую помощь потребителю, купившему квартиру с серьёзными строительными недостатками: трещины, плохая теплоизоляция, завышенный уровень шума. В результате претензионной работы были возвращены 25,9 млн тенге. В Астане потребитель приобрёл автомобиль премиум-класса, но вскоре выявился производственный дефект в рулевой системе. После судебного разбирательства с участием департамента суд обязал продавца вернуть 45,8 млн тенге. Подобных дел, связанных с некачественными автомобилями, за четыре месяца было 21 — общая сумма возвратов составила 338,2 млн тенге. В Павлодарской области трём потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской — покупателю, заказавшему игровое оборудование, которое не соответствовало техническим характеристикам, возвращено 6,4 млн тенге.

Особое внимание уделяется обращениям от групп пострадавших. В Павлодарской области 17 потребителям, которым были оформлены кредиты за косметику без полного информирования, возвращено 9,1 млн тенге. В Туркестанской, Жамбылской областях и в Шымкенте ещё 33 человека добились возврата 7,5 млн тенге — в числе дел возвраты за массажные накидки, некачественные бытовые аппараты и неподтверждённые брони в санаториях. В Шымкенте пятерым потребителям вернули 1,3 млн тенге за товары, не соответствующие заявленным характеристикам, а в Сарыагашском районе — 1 млн тенге за неоказанные туристические услуги.

Часть дел решалась в судебном порядке — когда нарушения касались сразу десятков потребителей. В Жетісу области департамент обратился в суд по делу о невыполненных поставках смартфонов. Решением суда продавец обязан вернуть 7,2 млн тенге 17 потребителям, девяти из которых деньги были возвращены ещё до завершения разбирательства. В Павлодарской области спор по вопросу невыполненных обязательств по оказанию услуг завершился в порядке медиации — в пользу 12 потребителей, которым было возвращено 900 тысяч тенге.

Результаты четырёх месяцев ясно показывают: территориальные департаменты Минторговли продолжают усиливать свою роль в защите интересов потребителей. От споров по дорогостоящим товарам до массовых дел — каждый защищённый случай подтверждает, что защита прав потребителей в Казахстане становится не формальностью, а практическим инструментом восстановления справедливости.

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