В рамках закона по развитию финансового рынка вводится период «охлаждения» при выдаче потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, который составит 24 часа.

Устанавливается обязательное личное присутствие в отделении банка или микрофинансовой организации для тех казахстанцев, которые впервые обращаются за получением кредита. Кроме того, теперь получить беззалоговый потребительский заём граждане младше 21 года и старше 55 лет смогут только после получения согласия, оформленного через портал «электронного правительства» (данная норма будет прописана в подзаконных актах).

Военнослужащим же в период прохождения ими срочной воинской службы запрещается выдавать кредиты и микрозаймы. Также расширяются основания для списания мошеннических кредитов и микрозаймов финансовыми организациями. А банки получат больше полномочий по приостановлению расходных операций по банковскому счёту при выявлении транзакций с признаками мошенничества. Отдельной нормой Национальный банк наделяется полномочиями по введению ограничений на порядок и условия оказания платёжных услуг финорганизациями в период действия чрезвычайного происшествия.

В свою очередь, АО «Отбасы банк» получит право выдавать образовательные кредиты в рамках Государственной образовательной накопительной системы.

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