Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова не исключила, что в будущем казахстанцы смогут за счет ОСМС обращаться в частные клиники, передает NUR.KZ.

Глава Минздрава Акмарал Альназарова прокомментировала проблему длительного ожидания медицинских услуг, на которую ранее указали депутаты. В своем ответе на депутатский запрос она отметила, что в отдельных случаях пациенты вынуждены месяцами ждать диагностические обследования, в том числе КТ и МРТ.

Депутат Нурлан Ауесбаев обратил внимание, что из-за дефицита талонов и перегруженности государственных медучреждений люди нередко обращаются в частные клиники и оплачивают процедуры самостоятельно, при этом система ОСМС такие расходы не покрывает. В связи с этим депутаты предложили предусмотреть механизм, при котором государственные больницы могли бы направлять пациентов в частные медорганизации с последующей компенсацией затрат через фонд медицинского страхования.

Альназарова подчеркнула, что если пациент не может получить направление или сталкивается с чрезмерно длительным ожиданием услуги, он имеет право обратиться в call-центр Фонда социального медицинского страхования или подать жалобу через мобильное приложение Qoldau 24/7.

По её словам, в случаях, когда получить услугу в государственной клинике действительно невозможно, рассматривается вариант направления пациента в частную организацию с дальнейшей компенсацией расходов за счёт Фонда обязательного медицинского страхования.

Министр также напомнила, что при наличии затруднений пациент может выбрать другое медучреждение для получения необходимых услуг, при условии, что эта организация входит в реестр поставщиков Фонда.

