Проблемы сотрудничества казахстанцев с иностранными компаниями-перевозчиками озвучила на правительственном часе в мажилисе депутат Юлия Кучинская. По её словам, зарубежные предприниматели не могут нанимать граждан РК в качестве водителей машин с иностранной регистрацией. При этом ставить на казахстанский учёт транзитные автомобили предпринимателям невыгодно. В результате там, где граждане РК раньше работали, их просто увольняют, передает kolesa.kz

Как отметила Ю. Кучинская, депутаты предлагают внести корректировки в статью 65 закона РК «О дорожном движении» *, разрешив казахстанцам управлять автомобилями с иностранной регистрацией, если они являются сотрудниками зарубежных компаний.

В ответ заместитель председателя КАП МВД РК Алибек Кениспаев пояснил, что ограничение в своё время установили для того, чтобы наши соотечественники не ездили по дорогам на не зарегистрированных в Казахстане зарубежных машинах. Но полицейские готовы пойти навстречу предпринимателям и рассмотреть внесение необходимых поправок в закон.

*Статья 65 «Допуск транспортных средств к участию в международном движении по территории Республики Казахстан»

Транспортное средство считается находящимся в международном движении по территории Республики Казахстан, если оно эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Республике Казахстан, и:

принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне Республики Казахстан; не зарегистрировано в Республике Казахстан; временно ввезено в Республику Казахстан.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.