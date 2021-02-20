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Казахстанцам могут разрешить снимать пенсионные накопления на ЭКО

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Министерство здравоохранения пересмотрит перечень медицинских услуг, на которые можно будет использовать пенсионные накопления, возможно, включат ЭКО, передает корреспондент zakon.kz.

Много вопросов поступало по включению в этот перечень медуслуг ЭКО. С 2021 года у нас стартовала специальная программа. Ежегодно в Казахстане в рамках ОСМС выделялось порядка 1 000 квот. С этого года количество квот увеличено в семь раз — 7 тыс. квот. Поэтому в рамках ОСМС эти услуги будут предоставляться нуждающимся семьям в соответствии с критериями. Мы посмотрим и, если действительно будет такая потребность, в дальнейшем может внесем ЭКО в эти правила, — сказала заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Гульнара Сарсенбаева.

На уточняющий вопрос журналиста о том, хватает ли этого количества квот, представитель Минздрава ответила, что в случае необходимости количество выделяемых средств на квоты увеличат.

Есть пары, которые стоят в очереди. Эти 7 тыс. квот обеспечивают покрытие. Если есть необходимость, у нас ежегодно будут выделяться средства на проведение ЭКО, — добавила она.

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