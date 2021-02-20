Казахстанцам могут разрешить снимать пенсионные накопления на ЭКО

Министерство здравоохранения пересмотрит перечень медицинских услуг, на которые можно будет использовать пенсионные накопления, возможно, включат ЭКО, передает корреспондент zakon.kz.

Много вопросов поступало по включению в этот перечень медуслуг ЭКО. С 2021 года у нас стартовала специальная программа. Ежегодно в Казахстане в рамках ОСМС выделялось порядка 1 000 квот. С этого года количество квот увеличено в семь раз — 7 тыс. квот. Поэтому в рамках ОСМС эти услуги будут предоставляться нуждающимся семьям в соответствии с критериями. Мы посмотрим и, если действительно будет такая потребность, в дальнейшем может внесем ЭКО в эти правила, — сказала заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Гульнара Сарсенбаева.

На уточняющий вопрос журналиста о том, хватает ли этого количества квот, представитель Минздрава ответила, что в случае необходимости количество выделяемых средств на квоты увеличат.

Есть пары, которые стоят в очереди. Эти 7 тыс. квот обеспечивают покрытие. Если есть необходимость, у нас ежегодно будут выделяться средства на проведение ЭКО, — добавила она.

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