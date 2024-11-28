Казахстанцам могут разрешить выкупать арендное жилье из государственного жилищного фонда, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Граждане Республики Казахстан вправе приватизировать на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного жилищного фонда, за исключением осуществления приватизации жилища через купонный механизм, который не является основанием для отказа в реализации гражданином права на приватизацию жилища», — следует из проекта постановления правительства.

По информации, граждане, приватизирующие жилье, смогут оплачивать его стоимость в рассрочку:

Жилье с остаточной стоимостью менее Т15 млн выдается в рассрочку со сроком до 10 лет;

Жилье с остаточной стоимостью более Т15 млн выдается в рассрочку со сроком до 15 лет.

Вместе с тем указывается, что граждане вносят первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости жилья, установленной в договоре о приватизации.

Публичное обсуждение доступно до 9 декабря 2024 года.

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