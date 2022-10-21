Казахстанцам начали рассылать новые SMS-уведомления

МВД с 21 октября вновь начата рассылка SMS-уведомлений.

МВД с 21 октября вновь начата рассылка SMS-уведомлений тем гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, передает Polisia.kz.

Поэтому, если вам поступило такое SMS-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства.

Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уязвимых в социально-экономическом плане (для исключения привлечения к административной ответственности).

На сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца – штраф в размере 7 месячных расчетных показателей или 21 441 тенге (статья 492 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”).

В настоящее время услуга по регистрации места жительства доступна на портале “Электронного правительства”, а также мобильных банковских приложениях.

Проверить наличие своей регистрации по месту жительства вы можете в “личном кабинете” на портале “eGov.kz” либо в мобильном приложении “eGov mobile”.

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