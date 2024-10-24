Жилищный сертификат для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам выдаются семьям, нуждающимся в жилье и имеющим недостаточный уровень дохода. Соответствующая онлайн-услуга на получение сертификата стала доступна на портале электронного правительства eGov.kz.

Сертификат выдается при условии приобретения жилья по ипотечной программе, утвержденной Национальным банком РК или государственной программе жилищного строительства. Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяется местными исполнительными органами.

Жилищный сертификат предоставляется как социальная помощь при следующих условиях:

у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи (супруг и несовершеннолетние дети) средний доход за последние 6 месяцев не превышает установленный предел от трудовой и/или предпринимательской деятельности;

средний доход не учитывает пенсионные отчисления, индивидуальный подоходный налог и другие обязательные отчисления;

в рассмотрение включаются дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до 23 лет.

Чтобы получить жилищный сертификат онлайн пользователю необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz и перейдите в раздел «Недвижимость – Жилищные отношения».

Выбрать из перечня «Выдача жилищных сертификатов» и заполните необходимые поля.

Подписать заявку с помощью ЭЦП.

Ознакомиться с результатом услуги в Личном кабинете https://kezekte.kz/.

Новая услуга реализована при сотрудничестве Министерства промышленности и строительства, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».

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