Казахстанцам начнут списывать долги: стала известна процедура банкротства

Казахстанцы смогут подавать заявку о банкротстве через Egov или ЦОН. Об этом рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает LS.

Процедура банкротства будет проходить тремя способами: внесудебным, судебным и путем восстановления платежеспособности. В данный момент законопроект находится на рассмотрении в мажилисе.

По данным Минфина, на 1 октября 1,4 млн человек задолжали по кредитам 1,44 млрд тенге (свыше 90 дней). Из них 96% – займы до 5 млн тенге.

В ведомстве ожидают, что не все казахстанцы, испытывающие трудности с погашением, обратятся к процедуре банкротства. По их прогнозу, большая часть обращений будет рассматриваться по внесудебной процедуре.

Между тем вице-министр объяснил, какие основные условия предусмотрены для должников.

Внесудебная процедура будет проходить в Egov. Вице-министр пояснил, что для этого достаточно подать онлайн-заявку на сайте электронного правительства или через ЦОН. Срок рассмотрения обращения и вынесения решения – шесть месяцев. При этом заемщику, желающему применить банкротство, нужно учитывать следующее:

сроки по займам и кредитам будут считаться истекшими;

кредиторам запретят требовать исполнения обязательств;

прекратится начисление неустойки (пени, штрафов) и вознаграждения;

будет приостановлено исполнение решения судов о взыскании долга;

должник не сможет совершать сделки по займам, выдаче гарантий и поручительств.

Однако к внесудебному банкротству могут прибегнуть те казахстанцы, чей долг не превышает 4,9 млн тенге (1,6 тыс. МРП). Вместе с тем учитывается отсутствие официального дохода либо сумма доходов должника не должна быть больше прожиточного минимума (36 018 тенге), а также отсутствие имущества. К тому же банкрот должен урегулировать с банком процедуру по задолженности. Внесудебная процедура применяется только по обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

Судебное банкротство будет осуществляться с помощью финансовых управляющих. В их числе администраторы (368 человек), которые отвечают за банкротство юрлиц и ИП, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты (10 тыс. человек) и аудиторы (1869 человек). При банкротстве социально уязвимых категорий граждан оплата по их услугам будет за счет государства.

К данной процедуре могут обратиться лица с задолженностью свыше 4,9 млн тенге. Помимо этого, имущество должника реализуется на торгах, а вырученные средства направляют на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор сможет изъять его. Однако он не сможет претендовать на него, если жилплощадь не в залоге.

Причем у добросовестных должников списывается оставшаяся непогашенная сумма. Наряду с этим списанию не подлежат долги по алиментам и ущербу причиненному жизни и здоровью другого человека.

Ограничения после прохождения судебного банкротства немного отличаются от внесудебного. В частности, должнику запрещается совершать сделки по отчуждению имущества и выезжать за пределы страны, за исключением лечения и похорон. В то же время кредиторам не позволяется требовать погашения задолженности и взыскивать деньги с банковских счетов должника и обращать взыскание на имущество.

В то же время процедура восстановления платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов не больше пяти лет при наличии стабильного дохода. Помощь должнику оказывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

После этого человек не приобретает статус «банкрот», поэтому на него не распространяются ограничения, как при других процедурах. Должнику запрещается брать кредиты в течение пяти лет, повторно обращаться за банкротством можно только спустя семь лет. А его финансовое состояние будет отслеживаться в течение трех лет после банкротства.

Напомним, в начале января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к разработке закона о банкротстве физлиц. Если его примут, то в ближайшее время граждане смогут обратиться за процедурой банкротства.

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