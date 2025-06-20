Как казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов в два клика. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), сообщает Zakon.kz.
Так, установить бессрочный запрет на займы можно с помощью портала eGov.kz и приложения eGov Mobile.
Примечательно, что подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин:
«Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов».
Что для этого необходимо:
- авторизоваться в eGov Mobile и перейти в раздел «Налоги и финансы»;
- выбрать из списка услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете
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