Как казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов в два клика. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), сообщает Zakon.kz.

Так, установить бессрочный запрет на займы можно с помощью портала eGov.kz и приложения eGov Mobile.

Примечательно, что подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин:

«Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов».

Что для этого необходимо:

авторизоваться в eGov Mobile и перейти в раздел «Налоги и финансы»;

выбрать из списка услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;

заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете

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