USD 519.55 EUR 596.03 RUB 6.63

Казахстанцам напомнили, как отказаться от кредитов навсегда

— Сегодня, 09:20
Изображение для новости: Казахстанцам напомнили, как отказаться от кредитов навсегда

pixabay.com

Как казахстанцы могут бессрочно отказаться от получения банковских займов в два клика. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»), сообщает Zakon.kz.

Так, установить бессрочный запрет на займы можно с помощью портала eGov.kz и приложения eGov Mobile.

Примечательно, что подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин:

«Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов».

Что для этого необходимо:

  • авторизоваться в eGov Mobile и перейти в раздел «Налоги и финансы»;
  • выбрать из списка услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
  • заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
  • ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.