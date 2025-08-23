В Комитете госдоходов разъяснили, кто должен отчитаться перед государством до 15 сентября, передает LS.
Итак, форму 250.00 – входную декларацию – сдают граждане и резиденты Казахстана при наличии собственности за рубежом. В список входит:
- имущество за границей;
- деньги на банковских счетах в иностранных банках более чем на 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) в другом государстве;
- инвестзолото;
- доли участия в уставном капитале юрлица, созданном за пределами РК;
- доли участия в жилищном строительстве;
- ценные бумаги, которые были куплены на биржах за пределами РК;
- деньги на иностранных брокерских счетах;
- объекты интеллектуальной собственности и авторские права за пределами РК;
- кредиторская/дебиторская задолженность других лиц перед физлицом за пределами Казахстана;
- другое имущество стоимостью более чем в 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) при наличии оценочной стоимости.
Также отчитываются по форме 250.00 те, у кого есть цифровые активы, и те, кто занимается частной практикой (например, нотариусы, адвокаты и др).
Декларацию о доходах и имуществе – форму 270.00 – обязаны сдать госслужащие и приравненные к ним лица, работники квазигоссектора, крупные участники банка, страховой компании, управляющие инвестпортфелем и их супруги. Также будут отчитываться руководители, учредители юрлиц, у которых доля превышает 10% в уставном капитале, и их супруги.
Помимо этого, форму 270.00 в налоговую предоставят те, кто занимается частной практикой. А также лица, у которых есть деньги в иностранных банках за пределами РК в сумме от 1 тыс. МРП, у кого есть имущество и цифровые активы за рубежом.
Кроме того, отчитаются те, кто в отчетный период купил имущество более чем на 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) за пределами РК:
- недвижимое имущество;
- транспортные средства и прицепы;
- доли участия в уставном капитале юрлица;
- ценные бумаги;
- производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);
- доли участия в жилищном строительстве;
- инвестзолото.
Форму 270.00 сдают лица, которые применили налоговые вычеты в виде предварительной суммы прочих вычетов.
При этом в документе все вышеуказанные лица должны будут отчитаться о том, за счет каких источников они покупали и откуда появились данные деньги.
Декларацию о доходах за 2024 год нужно предоставить в налоговые органы до 15 сентября 2025 года.
