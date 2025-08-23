 Ya Metrika Fast
Казахстанцам напомнили, кто обязан сдавать декларацию о доходах и имуществе

— 23.08.2025 10:01
Изображение для новости: Казахстанцам напомнили, кто обязан сдавать декларацию о доходах и имуществе

pixabay.com

В Комитете госдоходов разъяснили, кто должен отчитаться перед государством до 15 сентября, передает LS.

Итак, форму 250.00 – входную декларацию – сдают граждане и резиденты Казахстана при наличии собственности за рубежом. В список входит:

  • имущество за границей;
  • деньги на банковских счетах в иностранных банках более чем на 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) в другом государстве;
  • инвестзолото;
  • доли участия в уставном капитале юрлица, созданном за пределами РК;
  • доли участия в жилищном строительстве;
  • ценные бумаги, которые были куплены на биржах за пределами РК;
  • деньги на иностранных брокерских счетах;
  • объекты интеллектуальной собственности и авторские права за пределами РК;
  • кредиторская/дебиторская задолженность других лиц перед физлицом за пределами Казахстана;
  • другое имущество стоимостью более чем в 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) при наличии оценочной стоимости.

Также отчитываются по форме 250.00 те, у кого есть цифровые активы, и те, кто занимается частной практикой (например, нотариусы, адвокаты и др).

Декларацию о доходах и имуществе – форму 270.00 – обязаны сдать госслужащие и приравненные к ним лица, работники квазигоссектора, крупные участники банка, страховой компании, управляющие инвестпортфелем и их супруги. Также будут отчитываться руководители, учредители юрлиц, у которых доля превышает 10% в уставном капитале, и их супруги.

Помимо этого, форму 270.00 в налоговую предоставят те, кто занимается частной практикой. А также лица, у которых есть деньги в иностранных банках за пределами РК в сумме от 1 тыс. МРП, у кого есть имущество и цифровые активы за рубежом.

Кроме того, отчитаются те, кто в отчетный период купил имущество более чем на 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) за пределами РК:

  • недвижимое имущество;
  • транспортные средства и прицепы;
  • доли участия в уставном капитале юрлица;
  • ценные бумаги;
  • производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);
  • доли участия в жилищном строительстве;
  • инвестзолото.

Форму 270.00 сдают лица, которые применили налоговые вычеты в виде предварительной суммы прочих вычетов.

При этом в документе все вышеуказанные лица должны будут отчитаться о том, за счет каких источников они покупали и откуда появились данные деньги.

Декларацию о доходах за 2024 год нужно предоставить в налоговые органы до 15 сентября 2025 года.



