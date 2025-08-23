В Комитете госдоходов разъяснили, кто должен отчитаться перед государством до 15 сентября, передает LS.

Итак, форму 250.00 – входную декларацию – сдают граждане и резиденты Казахстана при наличии собственности за рубежом. В список входит:

имущество за границей;

деньги на банковских счетах в иностранных банках более чем на 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) в другом государстве;

инвестзолото;

доли участия в уставном капитале юрлица, созданном за пределами РК;

доли участия в жилищном строительстве;

ценные бумаги, которые были куплены на биржах за пределами РК;

деньги на иностранных брокерских счетах;

объекты интеллектуальной собственности и авторские права за пределами РК;

кредиторская/дебиторская задолженность других лиц перед физлицом за пределами Казахстана;

другое имущество стоимостью более чем в 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге) при наличии оценочной стоимости.

Также отчитываются по форме 250.00 те, у кого есть цифровые активы, и те, кто занимается частной практикой (например, нотариусы, адвокаты и др).

Декларацию о доходах и имуществе – форму 270.00 – обязаны сдать госслужащие и приравненные к ним лица, работники квазигоссектора, крупные участники банка, страховой компании, управляющие инвестпортфелем и их супруги. Также будут отчитываться руководители, учредители юрлиц, у которых доля превышает 10% в уставном капитале, и их супруги.

Помимо этого, форму 270.00 в налоговую предоставят те, кто занимается частной практикой. А также лица, у которых есть деньги в иностранных банках за пределами РК в сумме от 1 тыс. МРП, у кого есть имущество и цифровые активы за рубежом.

Кроме того, отчитаются те, кто в отчетный период купил имущество более чем на 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) за пределами РК:

недвижимое имущество;

транспортные средства и прицепы;

доли участия в уставном капитале юрлица;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива);

доли участия в жилищном строительстве;

инвестзолото.

Форму 270.00 сдают лица, которые применили налоговые вычеты в виде предварительной суммы прочих вычетов.

При этом в документе все вышеуказанные лица должны будут отчитаться о том, за счет каких источников они покупали и откуда появились данные деньги.

Декларацию о доходах за 2024 год нужно предоставить в налоговые органы до 15 сентября 2025 года.

Реформа неизбежна: соцподдержка давит на бюджет Часть средств для соцподдержки населения распределяется нецелевым образом, что снижает общий эффект поддержки государства. Такое...

Инвестдоход ЕНПФ в плюсе: что происходит с пенсионными накоплениями Пенсионные накопления казахстанцев показали положительную динамику, и с начала года инвестдоходность ЕНПФ вышла в плюс, передает LS....

Казахстану будет сложно следующие три года – эксперт Казахстану будет сложно следующие три года, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов, сообщает агентство КазТАГ. «Два...