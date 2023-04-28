Казахстанцам напомнили о запрете на сбор берёзового сока. Какой грозит штраф

Заготовка древесных соков разрешена лишь на специально отведённых участках лесов, подлежащих вырубке ближайшие пять лет. Об этом говорится в сюжете «31 канала».

В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области рассказали, что для сбора берёзового сока необходимо иметь разрешение. Чтобы его получить, нужно обратиться по месту жительства в государственное лесное учреждение. Там могут выдать лесной билет.

Заготовка древесных соков разрешена лишь на специально отведённых участках лесов, подлежащих вырубке ближайшие пять лет. Собирая сок, люди повреждают берёзы, из-за чего деревья заболевают и вскоре гибнут.

В СКО намерены жестко пресекать действия, которые могут навредить природе.

«На физлиц будет наложен штраф в размере 10 МРП – это 34 500 тенге. Для субъектов малого предпринимательства это 30 МРП, среднего – 50 МРП. Созданы 52 оперативные группы по области проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, также производятся космоснимки», – сообщила главный специалист управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО Айнура Умурзакова.

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