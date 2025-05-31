В НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сегодня, 30 мая 2025 года, напомнили жителям Казахстана один из важных пунктов правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что в больших городах часто можно наблюдать, как автобус не может выехать из специально выделенного для остановки «кармана» из-за непрекращающегося потока автомобилей.

Согласно правилам, в населенных пунктах водители должны уступить дорогу движущемуся по установленному маршруту водителю автобусу, начинающему движение от обозначенной остановки.

При этом водители автобусов также должны убедиться, что им уступают дорогу.

«Так, если вы видите, что автобус начинает движение от остановки с включенным левым поворотником, вам следует снизить скорость, вплоть до полной остановки», сообщает НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

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