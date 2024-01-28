Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге

Начальник службы по работе с пользователями АО «НК «КазАвтоЖол» Марат Есперов напомнил казахстанцам важную деталь при оплате за проезд по платной дороге, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что на сегодняшний день в стране функционируют 17 платных участков. Из них 13 участков оснащены открытой системой взимания платы. То есть на данных участках отсутствуют пункты взимания платы и шлагбаумы. Проезд по платным участкам фиксируется на контрольных арках, водители должны самостоятельно проверять и пополнять свой баланс государственного регистрационного номерного знака.

«В случае, если вы проехали по платному участку и не оплатили проезд, вам необходимо в течение семи дней осуществить оплату. При неуплате на восьмой день начисляется штраф в размере 5 минимальных расчетных показателей для физлиц и 10 МРП – для юрлиц», — говорит Марат Есперов.

По его словам, для того, чтобы позволить оперативно и в полном объеме в установленные законодательством сроки производить сборы и взыскивать задолженность, у нас работает служба по работе с пользователями.

Чтобы снизить уровень задолженности, служба применяет следующие механизмы:

обзвон;

массовая рассылка SMS;

взыскание задолженности с пользователя на основании исполнительной надписи нотариуса;

направление материала в Комитет транспорта при превышении срока уплаты

«Проверить свой баланс или получить информацию о задолженности за проезд можно в мобильном приложении Sapar или в колл-центре по номеру «1403», – добавили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

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