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Казахстанцам назначат выплату за НДС? Ответ Минтруда

Фотография для новости Казахстанцам назначат выплату за НДС? Ответ Минтруда

pixabay.com

В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали информацию о введении компенсации за налог на добавленную стоимость (НДС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в министерстве, данная информация не соответствует действительности.

«В мессенджерах распространяется ложная информация о якобы введении министерством компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке. Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», — говорится в распространенном Минтруда сообщении.

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