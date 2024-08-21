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Казахстанцам назначена специальная выплата. Костанайцев обратилось больше всего

Фотография для новости Казахстанцам назначена специальная соцвыплата. Костанайцев обратилось больше всего

pixabay.com

С 1 января 2024 года по поручению Главы государства для реализации системных мер по повышению социальной защищенности работников, занятых во вредных условиях труда, в Казахстане внедрена специальная социальная выплата. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК,

Обязательными условиями для назначения спецвыплаты являются достижение 55-летнего возраста и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ не менее 7 лет.

«На сегодняшний день 9145 гражданам, длительное время проработавшим во вредных условиях труда, назначена специальная социальная выплата на сумму 1,7 млрд тенге. Выплата производится из 4 источников – республиканского бюджета, Единого накопительного пенсионного фонда, от работодателя и компании по страхованию жизни.  Наибольшее количество обратившихся за назначением спецвыплаты зарегистрировано в Карагандинской области — 696 человек, Костанайской — 1180 человек, Восточно-Казахстанской — 1132 человек, Павлодарской области- 1015 человек, Актюбинской — 599 человек, Акмолинской — 566 человек и области Абай — 505 человек», — говорится в сообщении.

Средний размер спецвыплаты составляет порядка 208 тысяч тенге. Работники могут перейти на работу с менее вредными условиями труда, при этом продолжая получать, как заработную плату, так и специальную выплату. Либо они могут выйти на отдых, получая выплату до назначения пенсии.  Спецвыплата будет осуществляться до пенсионного возраста. После выхода на пенсию дополнительно к выплатам из ЕНПФ указанным лицам будут назначены государственная базовая и солидарная пенсии.

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