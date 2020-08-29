Казахстанцам не понадобятся трудовые книжки с 2021 года

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов во время эфира антикоррупционной службы рассказал, что такое электронный трудовой договор и почему он необходим. По его словам, новый формат поможет облегчить многие процессы трудовых отношений, передает zakon.kz.

“Электронные трудовые договоры – это уникальный казахстанский проект. С советских времен осталась практика бумажных трудовых договоров, которые доставляют нам немало хлопот: кто-то их теряет, кто-то неправильно оформил. Потом эти документы нужны для получения госуслуг, в частности, для оформления пенсии. Если договор неправильно оформили, уничтожили, не хватает печати или подписи, сделали ошибку в фамилии или других данных, нужно вытаскивать архивные справки. Проще, если это на территории Казахстана. А если речь идет о постсоветском пространстве, необходимо отправлять запросы в другие страны, ждать нужно месяцы”, — сказал Оспанов.

По информации вице-министра, в 2018 году в Министерстве труда и социальной защиты выработали концепцию, где каждый работодатель должен регистрировать трудовые договора со своими работниками, пишет BaigeNews.kz.

“Преимущество для работника – ему не нужна бумажная трудовая книжка. Он может всегда в личном кабинете на портале биржи труда получить на себя досье – где, кем, когда работал. Ему не грозит утеря документов – он может их распечатать в любой момент. Это защита прав работника: если работодатель нарушает права работника, он будет всегда это видеть. Например, то, что ему не отчисляют пенсионные отчисления, взносы за медицинское и социальное страхование”, – пояснил Ербол Оспанов.

Оспанов отметил, что часто бывает такое, что работодатель, нарушая права работника, не дает ему в руки трудовую книжку. Теперь, по его словам, этой проблемы не будет – вся информация есть в цифровом виде и в любой момент доступна как работодателю, так и работнику.

Кроме того, при трудоустройстве, работнику приходится собирать целый пакет документов: медицинская справка 086, диплом, адресная справка, удостоверение личности и так далее. Теперь вообще ничего не нужно – все есть в электронном досье.

Вице-министр отметил, что теперь ничего невозможно будет скрыть: работодатель всю информацию о работнике видит на экране компьютера.

“Какая польза для государства? Государство должно понимать, какая потребность сегодня в кадрах. Чтобы прогнозировать, что сегодня востребованы какие-то определенные профессии. Сколько людей работают, по каким профессиям. Сколько среднемесячная заработная плата. Для мониторинга, статистики и анализа и прогнозирования это хороший инструмент”, – рассказал спикер.

По его словам, изменения в закон уже внесены и в 2020-2021 году все работодатели по действующим трудовым договорам должны зарегистрировать своих работников. На сегодняшний день уже порядка 55 тысяч работодателей уже работают и активны больше 2,5 миллиона трудовых договоров. МТСЗН в этом году планирует довести количество электронных договоров до уровня 70-75 процентов, а в следующем – довести объем до 100 процентов.

Напомним, с 1 ноября 2018 года на портале Enbek.kz запущен сервис по регистрации трудовых договоров для организаций, не имеющих информационных систем кадрового учёта. В 2019 году запустился аналогичный сервис на портале Egov.kz.

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