Казахстанцам необходимо стать участниками ОСМС до 1 апреля 2020 года

Все жители Казахстана считаются условно застрахованными в Фонде обязательного медицинского страхования до 1 апреля. После этого те, кто не стал участником системы ОСМС, смогут получать медицинские услуги только в рамках ГОБМП (государственный объем бесплатной медпомощи). Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций напомнил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов, передает корреспондент zakon.kz.

За первые 3 месяца 2020 года те, кто еще не стал участником ОСМС, смогут сделать взносы и получить статус застрахованности.

— Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрена возможность уплаты взносов через терминалы и мобильные приложения банков второго уровня, а также платежные терминалы самообслуживания, установленные в медицинских организациях РК, — рассказал Жумагулов.

Граждане стран ЕАЭС также могут быть участниками программы медстрахования. За иностранца, имеющего официальную работу, взносы в Фонд должен оплачивать работодатель (это Налоговый режим) в размере 1% от заработной платы. В случае, если у него нет официальной работы, но есть ИИН, и он хочет получать медуслуги на территории Казахстана, то должен совершать взносы в систему Добровольного медицинского страхования (ДМС).

Представители других государств будут получать на территории Казахстана только экстренную помощь, либо медобслуживание по страховым полюсам, полученным в их странах перед посещением республики.

За казахстанцев согласно закону «Об ОСМС» работодатели с 2020 года оплачивают 2% от заработной платы; сумма выплат тех, кто работает по договорам ГПХ, составляет 1%; индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самостоятельные плательщики оплачивают 5% от заработной платы.

При этом согласно ч.3 ст. 29 закона «ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете».

— Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 10-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. При уплате взносов с суммы дохода, равной 10-кратному минимальному размеру заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется. Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная работодателем и (или) налоговым агентом, — написано в законе.

Правда это не распространяются на физических лиц, являющихся самостоятельными плательщиками и плательщиков единого совокупного платежа.