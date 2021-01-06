Казахстанцам неправильно начисляли ИПН

Казахстанцам неправильно начисляли индивидуальный подоходный налог (ИПН) — работники платили казне больше, чем должны были. Коснулось это в первую очередь тех, кто работает по договору гражданско-правового характера (ГПХ). Однако и другие работники тоже частично пострадали. Случилось это из-за недоработок в налоговом законодательстве Казахстана. Подробности рассказали в Комитете государственных доходов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В КГД пояснили, каким образом ошибочный налог начислялся работающим по ГПХ. Предположим, по договору зарплата сотрудника составляла 100 тысяч тенге. По правилам из нее сначала должны были вычесть обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и (ВСМС). В сумме это 11 процентов, то есть 11 тысяч тенге.

От зарплаты остается 89 тысяч. Именно от этой суммы должны были удерживать еще 10 процентов индивидуального подоходного налога (ИПН). Это 8 900 тенге. Однако вместо этого в счет ИПН шли 10 тысяч тенге — то есть 10 процентов от общей зарплаты.

По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения.

«На сегодня сложилась практика, что интересы физических лиц не представляют какие-либо общественные объединения или ассоциации. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры гражданско-правового характера. Мало того, что они социально не защищают казахстанцев, так еще и порождают схемы оптимизации налоговых обязательств», — рассказали в КГД.

В КГД говорят, что и по обычному трудовому договору с работников взимали лишние налоги. Но происходило это только в 2020 году и только с суммы ОСМС, это один процент от зарплаты. То есть при зарплате по трудовому договору в 100 тысяч тенге она ошибочно облагалась ИПН 1000 тенге. То есть возврату в этом случае подлежат 100 тенге.

Возврат ошибочно уплаченных налогов возможен после заявления работников.

Главный редактор портала Uchet.kz Максим Барышев заявил, что по новому закону компании необходимо пересчитывать отчеты с 2018 года. Это, по его словам, очень трудно.

«С 1 января 2020 года при расчете ИПН необходимо применять вычет по взносам обязательного медицинского страхования. То есть сейчас, в декабре, бухгалтеры должны пересчитать заработную плату всех работников за весь 2020 год, пересдать отчеты, оформить возвраты налогов из бюджета и доплатить разницу работникам в случае ее возникновения. Также внесено изменение, действие которого распространяется на трудовые отношения. То есть бухгалтер должен поднять все договоры ГПХ и посмотреть их условия, переподписать акты выполненных работ с каждым физическим лицом, с которым заключен договор ГПХ, или же доплатить разницу физическому лицу. Договоры ГПХ могут быть на любые суммы, сроки, и чаще всего это много маленьких договоров», — рассказал он.

Максим Барышев также отметил, что сроки сдачи новых отчетов не оговорены. По этому Налоговому кодексу они должны быть готовы до сдачи годового отчета — 31 марта 2021 года.

«Наша налоговая система, к сожалению, не автоматизирована еще настолько, чтобы автоматически все нам пересчитали. Бухгалтерам необходимо оформить возвраты из бюджета, а на возвраты из фондов нужно еще заявление от физического лица. Чтобы привести все в соответствие, думаю, бухгалтеры потратят не один месяц. Данные правки должны были своевременно внестись депутатами, так как они осуществляют законодательную функцию нашего государства. Но проект закона, который содержал указанные поправки, обсуждался два года. В сложившейся ситуации, считаю, необходимо, чтобы поступило решение от исполнительной власти — Комитета государственных доходов, который рекомендует бухгалтерам не пересчитывать прошлые периоды», — добавил он.

Максим Барышев также считает, что проблема возникла из-за большого числа платежей. По его словам, необходимо их упростить: все платежи и налоги объединить в один по аналогии с единым совокупным платежом. Напомним, он объединил четыре платежа во внебюджетные фонды.

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