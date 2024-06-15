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В мажилисе прошло второе чтение законопроекта о реформировании жилищной политики. Депутаты поддержали изменения и отправили на дальнейшее рассмотрение в сенат.
Отметим, поправки готовят с 2021 года.
Что изменится
- Отбасы банку придадут статус Национального института развития. Он займётся учётом, постановкой нуждающихся в очередь и распределением недвижимости.
Функции в статусе Нацинститута:
1. Ведение, мониторинг и актуализация единой республиканской электронной базы очередников.
2. Реализация мер господдержки, направленных на улучшение жилищных условий, т. е.:
— Субсидирование части арендной платы за рыночное жильё.
— Предоставление льготных займов через систему жилстройсбережений.
- В банке появится Центр обеспечения жильём. Существующие списки очередников (646 тыс.) акиматы передадут в этот центр. Регистрацию в текущую базу прекратят.
- Появится электронная база «Центр обеспечения жильём». Важное условие — у нуждающихся не должно быть собственного жилья в течение последних 5 лет.
- По каждой заявке создадут цифровой портрет семьи. Он будет включать информацию о доходах, имуществе и активах.
- Тех, кто давно стоит в очереди, обеспечат квадратными метрами в первую очередь.
- Исходя из доходов семьям предложат самые подходящие инструменты. Это может быть субсидирование арендной платы, арендное жильё или льготные займы в рамках программ «2-10-20», «5-10-20», «Отау», «Наурыз», «Асыл мекен».
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- Банк каждый квартал будет проводить инвентаризацию очередников и обновлять сведения. Актуальные списки разместят на сайте Отбасы.
- В то же время акиматы продолжат предоставлять арендное жильё и жилищные сертификаты, строить социальное жильё и помогать там, где отсутствуют филиалы Отбасы.
- Плюс за ними останется мониторинг очереди для планирования потребностей по жилью.
В то же время банк продолжит свою основную работу, связанную с накоплениями на депозитах и выдачей ипотечных займов по системе жилстройсбережений.