В мажилисе прошло второе чтение законопроекта о реформировании жилищной политики. Депутаты поддержали изменения и отправили на дальнейшее рассмотрение в сенат.

Отметим, поправки готовят с 2021 года.

Что изменится

Отбасы банку придадут статус Национального института развития. Он займётся учётом, постановкой нуждающихся в очередь и распределением недвижимости.

Функции в статусе Нацинститута:

1. Ведение, мониторинг и актуализация единой республиканской электронной базы очередников.

2. Реализация мер господдержки, направленных на улучшение жилищных условий, т. е.:

— Субсидирование части арендной платы за рыночное жильё.

— Предоставление льготных займов через систему жилстройсбережений.

В банке появится Центр обеспечения жильём . Существующие списки очередников (646 тыс.) акиматы передадут в этот центр. Регистрацию в текущую базу прекратят.

. Существующие списки очередников (646 тыс.) акиматы передадут в этот центр. Регистрацию в текущую базу прекратят. Появится электронная база «Центр обеспечения жильём». Важное условие — у нуждающихся не должно быть собственного жилья в течение последних 5 лет .

. По каждой заявке создадут цифровой портрет семьи . Он будет включать информацию о доходах, имуществе и активах.

. Он будет включать информацию о доходах, имуществе и активах. Тех, кто давно стоит в очереди, обеспечат квадратными метрами в первую очередь.

Исходя из доходов семьям предложат самые подходящие инструменты. Это может быть субсидирование арендной платы, арендное жильё или льготные займы в рамках программ «2-10-20», «5-10-20», «Отау», «Наурыз», «Асыл мекен».

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Банк каждый квартал будет проводить инвентаризацию очередников и обновлять сведения. Актуальные списки разместят на сайте Отбасы.

В то же время акиматы продолжат предоставлять арендное жильё и жилищные сертификаты, строить социальное жильё и помогать там, где отсутствуют филиалы Отбасы.

Плюс за ними останется мониторинг очереди для планирования потребностей по жилью.