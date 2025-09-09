Утечка данных Google связана с угрозой фишинга на 2,5 млрд пользователей Gmail. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РК.

Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в ходе мониторинга мирового интернет пространства установлена кибер угроза, связанная с взломом базы данных Google, с утечкой данных пользователей Gmail. Организатор группировка ShinyHunters получила доступ к контактным данным и названиям компаний, охватив до 2,5 миллиарда аккаунтов Gmail, хотя пароли непосредственно не были похищены.

Атака была осуществлена с помощью социальной инженерии: злоумышленники позвонили сотруднику Google, представившись ITподдержкой, и заставили его авторизовать вредоносное приложение Salesforce Data Loader. Утечка даёт злоумышленникам возможность активизировать фишинговые и голосовые атаки, притворяясь сотрудниками Google. Некоторые пользователи сообщали о мошеннических звонках, якобы поступающих с номеров с кодом 650, с требованием сбросить пароли Gmail, с целью выманить коды, пароли или доступ к аккаунтам.

Рекомендации о необходимых мерах по защите:

1. Немедленно сменить пароли, особенно простые или повторяющиеся.

2. Включить двухфакторную аутентификацию или использовать современный способ защиты с биометрией или PIN.

3. Не доверять входящим звонкам или письмам от якобы Google — 9 из 10 таких обращений являются мошенническими.

4. Ограничить доступ, отслеживать подключаемые приложения, коннекты. Данный инцидент подтверждает, что даже частично публичные данные могут стать основой для масштабных мошеннических схем. Призываем пользователей и организации неукоснительно соблюдать меры безопасности и регулярно проверять настройки своих аккаунтов, чтобы исключить возможность хищения данных или доступа злоумышленников.

