В Facebook активно продвигают рекламное объявление, в котором обещают помочь всем казахстанцам, пострадавшим от действий финансовых мошенников. Якобы средства возвращают в течение 36 часов. На самом деле это давно отработанная схема лжеюристов, сообщает Zakon.kz.
Так, для обмана мошенники используют в рекламе фото или видео с известными людьми.
На этот раз злоумышленники сделали скриншот из программы «По закону», вышедшей в эфир два месяца назад. Там юрист, директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов рассказывал о неприкосновенности частной жизни, и в передаче нет ни слова о каких-либо мошенниках и возврате средств.
Аналитики портала Stopfake.kz подытожили:
«Данное рекламное объявление не что иное, как повторный обман уже пострадавших от рук финансовых мошенников казахстанцев. Не стоит доверять компаниям, чьи сайты не содержат достоверной информации, а используют данные из открытых источников».
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