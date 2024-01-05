Казахстанцам объяснили появление чужих детей на портале eGov

Казахстанцы с начала 2024 года начали жаловаться, что на портале электронного правительства eGov им приписали чужих детей. Почему так произошло, корреспонденту Zakon.kz объяснили в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»).

Как заверили в АО «НИТ», на сегодняшний день на портале eGov отображены все дети, данные которых зарегистрированы в базе данных.

«В редких случаях возможно, что в цифровых документах некоторые дети не отображаются у своих родителей, либо отображаются некорректно. Однако это не влияет на получение ими выплат – это просто означает, что родственная связь между родителем и ребенком не определена в цифровых документах. Каждый ребенок, являющийся гражданином Казахстана, получит выплаты из Нацфонда, вне зависимости отображения данных на портале eGov», – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе АО «Национальные информационные технологии».

В компании отметили, что функция «Добавить ребенка» для удобства граждан доступна в разделе цифровых документов. Чтобы воспользоваться этой функцией, казахстанцам нужно следовать указанным ниже шагам:

Обновите мобильное приложение eGov Mobile до последней версии.

Зайдите в раздел «Семья» в цифровых документах и нажмите кнопку «Добавить ребенка».

После чего откроется сервис «Актуализации сведений о детях», в котором необходимо заполнить все поля, прикрепить свидетельство о рождении и подать заявление.

«Заявления обрабатываются от 2 до 5 рабочих дней сотрудниками ЗАГСа. По завершении обработки вы получите уведомление, а данные о ребенке отобразятся в цифровых документах», сообщает пресс-служба АО «НИТ».

Следуя этим шагам, казахстанцы смогут установить родственную связь с ребенком в цифровых документах eGov.kz и eGov mobile.

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