Казахстанцам отменят одну из выплат при выходе на пенсию





С 2027 года в Казахстане планируют оптимизировать бюджетную подпрограмму, по которой гражданам при выходе на пенсию единовременно возмещали разницу между доходностью пенсионных накоплений и уровнем инфляции, сообщает Informburo.kz.

После изменений недостаточную доходность Единого накопительного пенсионного фонда больше не будут компенсировать из государственного бюджета. До конца 2026 года выплаты продолжат производить в прежнем порядке.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году государственную гарантию получили 108 156 человек. Общая сумма выплат превысила 16 млрд тенге.

С января по июль 2026 года компенсацию назначили 61 682 гражданам. На эти цели направили около 9,7 млрд тенге.

Вице-министр труда Виктория Шегай пояснила, что компенсация по государственной гарантии выплачивается один раз. Пенсионные выплаты из ЕНПФ после достижения пенсионного возраста поступают ежемесячно до полного исчерпания накоплений.

В Минтруда подчеркнули, что государство продолжит гарантировать сохранность обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесённых сумм. Эта норма закреплена статьёй 217 Социального кодекса и отмене не подлежит.

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