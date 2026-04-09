Казахстанцам отменят одну из выплат при выходе на пенсию

С 2027 года в Казахстане планируют оптимизировать бюджетную подпрограмму, по которой гражданам при выходе на пенсию единовременно возмещали разницу между доходностью пенсионных накоплений и уровнем инфляции, сообщает Informburo.kz.
После изменений недостаточную доходность Единого накопительного пенсионного фонда больше не будут компенсировать из государственного бюджета. До конца 2026 года выплаты продолжат производить в прежнем порядке.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году государственную гарантию получили 108 156 человек. Общая сумма выплат превысила 16 млрд тенге.
С января по июль 2026 года компенсацию назначили 61 682 гражданам. На эти цели направили около 9,7 млрд тенге.
Вице-министр труда Виктория Шегай пояснила, что компенсация по государственной гарантии выплачивается один раз. Пенсионные выплаты из ЕНПФ после достижения пенсионного возраста поступают ежемесячно до полного исчерпания накоплений.
В Минтруда подчеркнули, что государство продолжит гарантировать сохранность обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесённых сумм. Эта норма закреплена статьёй 217 Социального кодекса и отмене не подлежит.
Маленькие привычки — большие перемены: обращение к казахстанцам
Одно видео обошлось блогеру из Костаная в 60 тысяч тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.