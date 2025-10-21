Казахстанцам пересмотрят условия пенсионных выплат

В Казахстане подготовлен проект постановления правительства, предусматривающий изменения в правила осуществления пенсионных выплат. Документ касается выплат, сформированных за счёт обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также единовременных выплат на улучшение жилищных условий и лечение.

Поправки также затрагивают методики расчёта пенсионных выплат, коэффициента замещения дохода и определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Как отмечается, изменения направлены на совершенствование механизма расчёта этого порога и повышение уровня пенсионного обеспечения в накопительной системе.

В частности, предлагается пересмотреть параметры минимальной достаточности накоплений. Это позволит обеспечить более устойчивое и сбалансированное формирование пенсионных доходов граждан с учётом стоимости пожизненного пенсионного аннуитета.

Проект документа размещён на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 21 апреля.