Казахстанцам пересмотрят условия пенсионных выплат

В Казахстане подготовлен проект постановления правительства, предусматривающий изменения в правила осуществления пенсионных выплат. Документ касается выплат, сформированных за счёт обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также единовременных выплат на улучшение жилищных условий и лечение.
Поправки также затрагивают методики расчёта пенсионных выплат, коэффициента замещения дохода и определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.
Как отмечается, изменения направлены на совершенствование механизма расчёта этого порога и повышение уровня пенсионного обеспечения в накопительной системе.
В частности, предлагается пересмотреть параметры минимальной достаточности накоплений. Это позволит обеспечить более устойчивое и сбалансированное формирование пенсионных доходов граждан с учётом стоимости пожизненного пенсионного аннуитета.
Проект документа размещён на портале «Открытые НПА» и будет находиться на публичном обсуждении до 21 апреля.
2,5 млрд на «воздухе»: громкий приговор в Костанае
Май 2026 удивит количеством выходных в Казахстане
