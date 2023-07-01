Казахстанцам планируют списывать мошеннические кредиты

В Казахстане могут начать списывать кредиты, оформленные мошенниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24». А ущерб пострадавшим гражданам будут возмещать банки в случае, если преступление произошло по вине служб информационной безопасности финорганизаций.

Такое предложение озвучили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Соответствующий законопроект планируют внести в парламент до конца года.

С развитием цифровых технологий получить кредит в банках стало проще простого. Для этого даже не нужно ходить в отделение. Правда, с ростом дистанционных финансовых услуг в стране увеличилось количество фактов мошеннических операций. Только за прошлый год зафиксировано 11 тысяч таких преступлений. Почти половина — это оформление кредитов незаконным путём. По словам астанчанки Азигуль Ареновы, на её супруга обманным путём при уже имеющейся задолженности в банке оформили сразу три кредита, в общей сложности на девять миллионов тенге.

«100 долларов своих он закинул и всё на этом. Они просили ещё взять кредит, чтобы дополнить и больше сумму заработать. Муж сказал, что не будет брать кредит, так как у него есть кредит на два миллиона. Общение продолжалось где-то до середины июля. После этого он узнал, что на него оформлены кредиты», — рассказала жертва мошенничества Азигуль Аренова.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка готовят закон, который бы обязывал финансовые институты возмещать ущерб. Экономист Максат Халык считает, что разработка соответствующего документа назрела уже давно.

«Есть много случаев, когда займы выдавались благодаря помощи сотрудников самих банков. Они работали в паре с мошенниками. По новому закону, который готовит финрегулятор, если сама информационная безопасность или информационные системы банка позволили снять средства с денег вкладчиков, и это не их вина, то на законодательном уровне будет предусмотрена обязанность банка по возмещению ущерба. Это распространяется и на оформление кредита мошенническим путём», — отметил экономист Максат Халык.

Преступные займы будут списывать по решению суда. Поэтому гражданам ещё нужно будет доказать, что кредитные деньги они не получили. Пересмотреть требования к банкам планируют уже в этом году. Но такой ответственности недостаточно, считает независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

«Для того, чтобы доказать эти факты опять же уходит очень много времени. Не все судьи в районных, первой, второй инстанциях до конца понимают, хорошо понимают, о том, что потерпевший на самом деле оказался не у дел. Поэтому опять же вот эта оговорка в предлагаемых поправках о том, что по решению суда, она очень будет, скажем так, практически нереально достигнуть в судебном порядке. Опять же наши граждане будут в очень ущемленном варианте находится. Всё равно придется идти в судебные инстанции, собирать пакет документов», — подчеркнул независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

Отечественные банки вводят удаленную идентификацию клиентов с помощью биометрии. Это служит неким вызовом для злоумышленников, которые выстраивают новые мошеннические схемы. Казахстанцам поступают звонки с подменных номеров. Поэтому финрегулятор постоянно усиливает работу по борьбе с киберпреступностью.

«Мы обязали микрофинансовые организации учитывать двухфакторную идентификацию, сверять ЭЦП, либо сверять с базой данных Центра обмена информации национального банка РК, где все данные обо всех операциях хранятся. В результате у нас количество обращений к нам, как к финансовому регулятору снизилась с 1100 до 150 за последние полтора года», — сказал начальник отдела информационной политики АРРФР Дмитрий Акмаев.

Сколько миллиардов уйдёт на списание мошеннических кредитов, непонятно. Сейчас финрегулятор готовит меморандум. Документ будет подписан с банками второго уровня. Новые поправки и законопроект, по которому финансовые организации начнут возмещать ущерб вкладчикам, планируют внести в парламент до конца года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.