Казахстанцам пообещали не повышать цены на комуслуги в 2021 году

Антимонопольщики отказались поддержать заявки монополистов на повышение коммунальных тарифов в 2021 году. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

«У нас сегодня в работе находятся 143 заявки субъектов естественных монополий на утверждение новых тарифов. Заявленный рост был достаточно существенным, но у нас применяется ряд принципов, по которым мы обеспечиваем обоснованное изменение тарифов. Все это позволяет нам обеспечивать сохранение тарифов для населения в 2021 году на уровне 2020 года», — сказал Асан Дарбаев.

Тем не менее полностью исключить то, что данное обещание не удастся выполнить, тоже нельзя, отмечает канал.

«Два года назад на заседании Совета безопасности энергетиков обвинили в незаконном обогащении за счет граждан, а антимонопольное ведомство – в бессилии. Тарифы пересчитали, но спустя год вновь повысили якобы из-за подорожания угля, ведь большая часть ТЭЦ работает на твердом топливе. Потому никакой гарантии того, что ситуация не повторится, нет, признали специалисты. К тому же казахстанцы не всегда платят по счетам. На сегодняшний день население задолжало 23 миллиарда тенге, юридические лица – 44 миллиарда», — говорится в сюжете.

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