Казахстанцам порекомендовали экономить электричество на праздники

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил 30 декабря, что энергосистема страны испытывает дефицит в праздничные дни, и посоветовал казахстанцам разумно потреблять электричество, сообщает zakon.kz.
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По словам главы Минэнерго, дефицит в казахстанской энергосистеме покрывается перетоками из России в вечерние и утренние часы максимума потребления.
«Когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастает. Как рекомендация – быть аккуратными с электроприборами. Разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать включенными какие-то электрические приборы, лучше их отключить», — отметил министр энергетики Болат Акчулаков.
При этом он заверил, что казахстанская энергосистема может покрывать максимальное потребление, никаких отключений электричества в связи с дефицитом не ожидается.
14 декабря Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане аудит всех ТЭЦ и теплосетей завершится в начале 2023 года.