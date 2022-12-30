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Казахстанцам порекомендовали экономить электричество на праздники

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил 30 декабря, что энергосистема страны испытывает дефицит в праздничные дни, и посоветовал казахстанцам разумно потреблять электричество, сообщает zakon.kz.

По словам главы Минэнерго, дефицит в казахстанской энергосистеме покрывается перетоками из России в вечерние и утренние часы максимума потребления.

«Когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастает. Как рекомендация – быть аккуратными с электроприборами. Разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать включенными какие-то электрические приборы, лучше их отключить», — отметил министр энергетики Болат Акчулаков.

При этом он заверил, что казахстанская энергосистема может покрывать максимальное потребление, никаких отключений электричества в связи с дефицитом не ожидается.

14 декабря Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане аудит всех ТЭЦ и теплосетей завершится в начале 2023 года.

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